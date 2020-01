Survolez le monde entier depuis votre canapé avec Google Earth

Survoler le Taj Mahal ou l'Empire State Building depuis votre canapé du salon... c'est possible avec Google Earth. Le logiciel de visualisation carthographique a mis au point un petit simulateur de vol, qui permet de visiter le monde entier depuis son cockpit numérique.

Pour utiliser ce mini-jeu, il est nécessaire de télécharger Google Earth sur son ordinateur. Le simulateur se lance en tapant les raccourcis (CTRL+Alt+a) sur PC, ou (Commande+Option+a) sur Mac. Le contrôle de l'appareil se fait ensuite grâce aux touches de son clavier ou de son joystick.

un simulateur ludique

Le simulateur permet de choisir l'aéroport d'où on souhaite décoller et celui où on veut atterrir. Il permet également de choisir l'avion qu'on veut utiliser. Les pilotes débutants qui souhaitent s'exercer peuvent opter pour l'avion SR-22. Ceux qui sont plus expérimentés peuvent choisir le F-16, qui permet de faire des ascensions verticales. Des tutoriels sont accessibles sur Youtube, pour apprendre à manier pas à pas le petit avion.

Le simulateur de vol permet de découvrir le monde, à travers les images satellites et les modélisations 3D des bâtiments et des espaces naturels cartographiés par Google Earth. En décembre 2019, Google a déclaré couvrir 98% des zones habitées de la planète, soit 58 millions de km2.

Sur Twitter, l'internaute Brice Perrin a partagé avec enthousiasme son expérience de simulation.