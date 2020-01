Vidéo : il filme le moment où une voiture traverse l'autoroute et plonge d'une falaise

La police de San Francisco en Californie (Etats-Unis) a diffusé une vidéo prise en caméra embarquée, sur laquelle on aperçoit une voiture plonger d'une falaise. Elle a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, pour identifier la ou les victimes.

«Malgré les efforts de recherche des pompiers et des policiers, et l'envoi de plusieurs équipes de plongeurs et de secours, aucun passager du véhicule n'a pu être retrouvé», a expliqué la police, dans un post Facebook, ce 2 janvier. Les agents ont lancé un appel à témoins, pour déterminer les circonstances du drame.

Ils ont reçu l'alerte dans la matinée du 30 décembre, par la personne ayant assisté à l'incident, depuis son véhicule équipé d'une caméra embarquée.

DES IMAGES IMPRESSIONNANTES

Les images sont impressionantes. En arrière plan, on peut voir une voiture rouler à toute vitesse sur l'autoroute 1 de San Manteo, avant de foncer vers une falaise et tomber dans les eaux du Pacifique. On entend un cri de terreur du témoin de l'incident. Les policiers ont tenté de zoomer sur le véhicule, pour aider à identifier le ou les personnes qui se trouvaient à bord.

plusieurs hypotheses

Sous la publication, les internautes partagent leurs hypothèses sur ce qui pourrait s'être passé. «On peut voir des traces de dérapage, ce n'était pas un suicide», commente une internaute, tandis que d'autres envisagent que les freins aient pu lâcher. Beaucoup d'autres sont incrédules à l'idée que la scène ait pu être réellement filmée. «On dirait que c'est truqué. Ma caméra embarquée ne tressaute pas comme ça, ça me semble faux», dit l'un d'eux.