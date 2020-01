CES 2020 : Samsung présente ses «humains artificiels» dotés d'une personnalité

Un héros de film ou une présentatrice du JT entièrement générés par une intelligence artificielle. Voic le projet Neon, présenté par Samsung lors du CES. Avec ses «humains virtuels», la firme sud-coréenne a impressionné les visiteurs du plus grand salon high-tech au monde.

L'événement, qui se déroule cette semaine à Las Vegas, a permis de découvrir la dernière technologie sur laquelle planche ses équipes de chercheurs. Dirigée par Parnav Mistry, cette équipe a mis au point un système basé sur l'intelligence artificielle, capable de créer un être humain et lui donner une personnalité, afin d'interagir avec son entourage.

L'idée ici est de confier à cet être virtuel une tâche, comme accueillir des patients chez un médecins, orienter des voyageurs dans un aéroport ou encore répondre aux questions de clients dans un service après vente. Le tout reste entièrement virtuel.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd — Pranav Mistry (@pranavmistry) January 5, 2020

Mais le plus bluffant, comme en témoigne la vidéo ci-dessus dévoilée par Good Content sur YouTube, reste le aspect photoréaliste. L'outil est ainsi capable de partir d'une image pour modéliser un avatar numérique et l'intelligence artificielle se charge de créer de toutes pièces différentes manières de s'exprimer, de répondre, avec une gestuelle en accord avec sa personnalité. Ici, Samsung utilise sa technologie dite Core 3 et met en avant les mots «Reality, Realtime et Responsive» : réalité, temps réel et sensible.

La réalité ratrappe la science-fiction

Si l'on imagine déjà différents manières d'utiliser ces humains artificiels, encore faudra-t-il interagir avec eux de manière naturelle. Là encore, Pranav Mistry, diplômé du célèbre MIT, promet des merveilles. Samsung a d'ailleurs lancé un site internet dédié à son projet Neon, qui n'est pas sans rappeller l'avatar féminin du film Blade Runner 2049, où un hologramme pouvait servir de compagne virtuelle.

Ces dernières années, l'IA a fait un bon de géant grâce à la technologie du Generative Adversial Networks (Réseaux antagonistes génératifs). Ici, deux IA travaillent de concert, l'une joue le rôle d'un faussaire et l'autre est un gendarme. La mission de la première est de tromper la seconde. Elle lui soumet par exemple des images irréelles en appliquant différents effets issue de son apprentissage (deep learning) et va les perfectionner jusqu'à ce que l'IA gendarme les confondent avec la réalité. L'idée est donc de tromper l'œil humain et au regard de Neon, le résultat semble atteint par les équipes de Samsung.