CES 2020 : Mercedes-Benz dévoile le futur de l'automobile avec son concept-car inspiré d'Avatar

Le véhicule a de quoi faire rêver. Mercedes-Benz a profité du CES, qui se déroule cette semaine à Las Vegas, pour présenter un concept-car impressionnant.

Il se nomme AVTR et son nom n'est pas anodin, puisqu'il faire directement référence au film Avatar. James Cameron est d'ailleurs venu lui-même sur scène présenter ce gros bébé. Le réalisateur a en effet participé au design de ce véhicule qui doit présenter une certaine vision du futur.

© MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Au delà du coup de com', orchestré au CES pour faire parler du retour de la saga au cinéma prévu pour cette fin d'année, le véhicule dessine les contours des voitures 100 % autonomes. Ses énormes roues, dont le look est inspiré des graines de l'arbre de la planète des Na'Vi vu dans le premier film Avatar (2009), promettent de rouler comme des sphères.

Un atout qui leur permet à la fois d'avancer et de reculer, mais surtout de se mouvoir sur les côtés. Réglant par là-même les problèmes de créneau.

© MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

De larges vitres habillent également ses portières afin de laisser entrer la lumière et donner l'impression à ses passagers d'évoluer dans une bulle. Mais c'est l'arrière de l'AVTR qui reste le plus étonnant. Trente-trois écailles lui donnent un aspect organique. Chacune d'elles est motorisée et peut s'intégrer ou sortir du véhicule a volonté. Baptisées «Bionic flaps» par Mercedes-Benz, il s'agit d'un système qui permettrait de communiquer avec d'autres personnes à l'extérieur du véhicule.

© MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP