CES 2020 : Samsung dévoile un téléviseur géant à 1,2 million d'euros

Un écran XXL de 7,4 mètres de diagonale et vendu pour la coquette somme de 1,2 million d'euros. Voici le monstre présenté par Samsung lors du CES de Las Vegas ce mardi 7 janvier.

Baptisé The Wall Luxury, ce téléviseur 8K met en avant la technologie Micro-LED, présentée comme une alternative crédible à la qualité des écrans OLED. Ce modèle dernier cri promet d'afficher une image impressionnante, avec une luminosité inégalée, sur la totalité de sa surface, puisqu'il est presque sans bord. Il faudra toutefois compter sur un mur solide et très large pour supporter sa taille considérable de 259 pouces de diagonale, pour une épaisseur de seulement 3 cm.

Cet objet, qui intéressera les grosses fortunes de ce monde, promet de fonctionner plus de 100.000 heures, affirme le constructeur coréen - soit un total de 11,5 années sans l'éteindre. Une durée de vie qui s'explique principalement par la composition des micro-LED, dotées de composants électroniques traditionnels dont l'efficacité a déjà été éprouvée, à l'inverse des écrans OLED qui reposent sur une technologie de diodes électroluminescentes organiques (qui explique le «O» de OLED). Ces dernières étant moins durables.

Une technologie encore très chère

Reste que les écrans Micro-LED sont actuellement très chers à fabriquer et sont encore cantonnés au rang de prototypes pour la plupart. Samsung y voit pourtant l'avenir et vient d'opérer une nouvelle démonstration de force au CES. Les premiers écrans de ce type resteront toutefois réservés au secteur professionnel, voire aux plus riches particuliers, durant les prochaines années.