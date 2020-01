CES 2020 : Withings annonce une montre capable de détecter l'apnée du sommeil et la fibrillation auriculaire

Marque française habituée du CES, Withings a profité du salon du secteur high-tech de Las Vegas pour présenter cette semaine sa montre ScanWatch. Un modèle qui pousse encore plus loin le suivi de santé.

Ses capteurs sont ainsi capables de détecter la fibrillation auriculaire (à l'instar des Apple Watch Series 4 et 5), mais aussi l'apnée du sommeil, une première. La société rappelle d'ailleurs que cette montre est en cours de certification CE médicale et devrait être lancée dans le courant du 2e trimestre de l'année, à partir de 249,95 euros.

Surtout, l'objet entend devenir l'une des montres connectées les plus à l'écoute du corps et de notre santé. «Plus de 300.000 Français sont touchés par la fibrillation auriculaire qui est à l'origine d'un tiers des AVC. Et on estime que 1,5 million de personnes font de l'apnée du sommeil dans l'Hexagone, souvent à l'origine d'une maladie coronarienne», souligne-t-on chez Withings, présent au CES.

L'objet est donc capable de réaliser un électrocardiogramme (ECG) grâce à deux électrodes (l'un sous le cadran au contact du poignet et l'autre sur la couronne). L'application mobile peut ensuite fournir un ECG qu'il est possible de transmettre à son médecin. Afin de mesurer l'apnée du sommeil, un autre capteur prend le relais. Celui-ci est capable de mesurer la SpO2, soit la saturation artérielle en oxygène.

En combinant l'ensemble des suivis d'activité et de santé, la ScanWatch peut offrir un bilan quotidien de la qualité du sommeil et détecter certains problèmes y affairant. Parallèlement, la ScanWatch s'affiche aussi comme un véritable tracker d'activité, compatible avec 30 disciplines sportives. L'objet intègre d'ailleurs la mesure du VO2Max, pour avoir un indice de forme cardio, un altimètre, ainsi qu'un GPS. Enfin, elle est étanche jusqu'à 50 mètres.