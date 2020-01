Twitter va permettre de choisir qui pourra répondre à vos Tweets

C'est une petite révolution pour le site de microblogging. Twitter a profité du CES, qui se tient cette semaine à Las Vegas, pour lancer une nouvelle fonctionnalité permettant de mieux gérer qui va répondre aux tweets.

Cette dernière sera déployée durant le premier trimestre de l'année et pourrait enfin résoudre les problèmes liés à certains messages, afin de rester maître de sa communication et éviter les débordements verbaux.

«Nous souhaitons que les gens se sentent rassurés lorsqu'ils participent à une conversation sur Twitter, en leur donnant le contrôle des conversations qu'ils lancent. Nous allons expériementer différentes options autour de qui pourra répondre aux tweets», explique le compte officiel de Twitter (ci-dessous), dans un message publié durant le célèbre salon du secteur high-tech.

We want to help people feel safe participating in the conversation on Twitter by giving them more control over the conversations they start. We’ll be experimenting with different options for who can reply to Tweets in early 2020. https://t.co/SLlgboiPQu

— Twitter Comms (@TwitterComms) January 8, 2020