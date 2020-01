Xaalys : Une néobanque pour éduquer les ados à l'argent

A l'heure où les néobanques remettent en cause le modèle des banques traditionnelles, Xaalys mise sur un service entièrement en ligne à destination des 12-17 ans.

Si sa vocation première est de dématérialiser l'argent de poche des ados, elle y ajoute un volet pour apprendre à mieux gérer ses finances, tandis que les parents peuvent garder un œil sur leurs dépenses.

Concrètement, cet établissement financier, agréé par la banque de France, invite les parents à créer un compte en ligne en donnant la date de naissance de leur enfant, avant de fournir notamment les justificatifs d'identité des parents et de l'enfant concerné, ainsi qu'un certificat de lien de parenté, afin d'être conforme au RGPD et les règles concernant la protections des données des mineurs. Une fois les formalités remplies et l'ouverture du compte acceptée (sous 24 heures), parents et enfant peuvent alors accéder à deux versions de l'appli mobile Xaalys.

Les enfants, qui doivent être âgés d'au moins 12 ans, reçoivent ainsi une carte bancaire physique MasterCard à leur nom (et dont ils choisissent le code Pin), tandis que l'application leur donne accès à leur compte et diverses fonctionnalités éducatives. En outre, une carte virtuelle leur permet de réaliser leurs achat en ligne.

© Xaalys

Parallèlement, la version parentale de Xaalys permet de visionner en temps réel les dépenses des enfants, de fixer ou de lever des plafonds de paiement et de retrait, mais aussi de faire des virements réguliers ou exceptionnels. Deux numéros IBAN sont également générés, l'un pour les parents et l'un pour l'enfant.

Comprendre la valeur de l'argent

«L'idée est donc de voir en miroir tout ce que l'enfant fait de son argent et comment il le gère et l'on peut même être notifié dès qu'un certain seuil de dépense est atteint par exemple», souligne Diana Brondel. La fondatrice de Xaalys, elle-même inspecteur bancaire durant 10 ans à la Société Générale, a eu l'idée de créer cette néobanque en voyant grandir ses deux enfants. «L'âge moyen de nos clients est de 14 ans. C'est souvent vers la 5e-4e que la question de l'accès à l'argent se pose», précise-t-elle. «Surtout, nous avons voulu aller au-delà du rôle d'une banque en ajoutant une dimension éducative autour de l'argent. L'idée est ici d'apprendre à gérer son budget. Une section de l'application est notamment entièrement dédiée à l'apprentissage du vocabulaire bancaire (C'est quoi un compte, une épargne... ?) Afin de familiariser les enfants avec la valeur de l'argent et cet univers qui reste parfois flou pour eux».

© Xaalys

Plus loin, cette néobanque met en avant son savoir-faire en tant que fintech. Un système d'épargne automatisé (sans taux d'intérêt) va inviter l'enfant à voir comment il peut mettre de l'argent de côté tous les mois, comme une cagnotte. Ainsi, «un algorithme va prélever de l'argent de manière indolore avec un échéancier», explique Diana Brondel, qui souligne que d'autres modules éducatifs devraient voir le jour prochainement sur Xaalys.

La dirigeante ambitionne également de développer sa banque à l'international, où ce type d'offres est encore rare. Outre l'Europe, Xaalys pourrait notamment s'exporter en Afrique, où les besoins d'éducations en matières de finances sont importants pour la jeune génération.