Météo : Google crée une IA capable de prédire le temps en moins de 5 minutes

Le géant Google s'apprête-t-il a révolutionner la météorologie ? C'est ce que laisse penser le dernier projet du géant américain.

Dans un billet publié sur son blog officiel, son laboratoire spécialisé dans l'intelligence artificielle vient de mettre en avant un nouveau système capable de prédire, en seulement 5 minutes, le temps qu'il fera dans les six prochaines heures et au kilomètre près, alors que les outils actuels des plus gros centres de prévisions mettent plusieurs heures pour arriver au même résutlat.

Toutefois, cette technologie ne permet pas de réaliser des prévisions à long terme (pour l'instant). Reste que, selon Google Research, son nouvel algorithme pourrait être utile pour prédire des tempêtes de neige, la formation de tornades ou tout autre phénomène météo extrême que les modèles actuels (qui sont actualisés trois à quatre fois par jour) ne peuvent prédire rapidement. L'intérêt étant de pouvoir alerter les autorités ou les civils pour évacuer une zone, par exemple.

Afin d'arriver à un tel résultat, Google mise sur le deep learning (apprentissage profond) pour éduquer son IA. L'idée est ici de traiter les images satellites comme des photos classiques et d'apprendre à reconnaître et distinguer les nuages susceptibles d'évoluer et d'être à l'origine d'un phénomène météo extrême.

L'IA de Google a ainsi «digéré» toutes les images météo archivées entre 2017 et 2019, afin de comprendre le comportement des nuages et de prédire comment les situations peuvent évoluer. A l'inverse, les supercalculateurs des centres météo doivent intégrer chaque jour plusieurs centaines de téraoctets de données pour établir des prévisions complexes.