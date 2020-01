Zywoo, un Français nommé meilleur joueur du monde de Counter Strike

Un symbole de réussite tricolore dans le monde de l'e-sport. Le Français Mathieu Herbaut, alias «Zywoo», a été élu meilleur joueur du monde sur Counter Strike: Global Offensive, selon le classement publié lundi par le site spécialisé HLTV.

Il remporte ce titre disputé devant le Danois Nicolai «device» (3e) Reedtz et l’Ukrainien Oleksandr «s1mple» Kostyliev (2e). Zywoo est le premier Français à se voir décerner cette récompense, équivalent vidéoludique du Ballon d’Or de France Football. A 19 ans, il devient également le plus jeune joueur au monde à remporter ce titre, et le premier à être sacré après sa première année au niveau professionnel.

Surdoué du clavier, Zywoo est devenu en un temps record l'ambassadeur de la nouvelle génération de gamers. Depuis un peu plus d'un an, il représente l'équipe française de e-sport Vitality sur Counter-Strike - CS pour les initiés -, un jeu de tir à la première personne sur PC qui fait partie des jeux les plus populaires. En moyenne, jusqu'à 800 000 joueurs peuvent ainsi s'affronter en simultanés lors des pics de connexion.

C'est grâce à son talent qui semble intuitif et son sens du jeu, que Vitality est parvenu jusqu'au rang de N.2 mondial sur CS. «Zywoo est indéniablement le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle, ainsi qu’un véritable héros sur et en dehors du champ de bataille. Ce qu’il réussit à accomplir à un si jeune âge donne le tournis, et nous sommes enchantés qu’il le fasse dans notre équipe, sous nos couleurs», déclare lundi Fabien «Neo» Devide, Président et cofondateur de Team Vitality.