Recharger sa voiture électrique va devenir plus cher que faire le plein d'essence sur l'autoroute

Vendue comme un modèle à la fois écologique et économique, la voiture électrique perdra-t-elle son atout pécuniaire ? Le doute est permis à la lecture des ambitions de la société Ionity qui gère les systèmes de recharges rapides de 43 stations du réseau autoroutier français.

La société, présente également sur les autoroutes européennes, s'apprête à abandonner la recharge pour un forfait de 8 euros à partir du 31 janvier, pour proposer des tarifs applicables en fonction du modèle de véhicule qui s'y connectera. Surtout, le coût sera facturé 0,79 euros au kilowattheure (kWh). Et la facture pourrait bien s'avérer salée, puisque recharger une voiture électrique par exemple pourrait s'élever à 15,8 euros pour obtenir 100 km d'autonomie.

Un tarif élevé, surtout lorsqu'on le compare à une voiture à essence classique qui consomme environ 6 litres au 100 km sur autoroute. Avec une tarification moyenne à 1,60 euro/litre pour du sans-plomb 98 sur autoroute, une voiture à essence ne coûte ajourd'hui qu'environ 10 euros pour effectuer la même distance.

Cette nouvelle tarification peut s'avérer surprenante pour les automobilistes qui ont basculé vers l'électrique. Toujours à titre de comparaison, il faudra débourser près de 80 euros pour faire 500 km, alors qu'un forfait de 8 euros était demandé auparavant, quelle que soit le nombre de kWh rechargés sur ces bornes. Ionity s'éloigne également très largement du tarif facturé au domicile d'un particulier. En effet, si celui-ci ne passe certes par un super chargeur, le kWh n'est facturéchez lui qu'environ 0,03 euros/kWh.

Parallèlement, Ionity a souligné que cette grille tarifaire sera modulable en fonction du modèle de véhicule raccordé à ses systèmes de recharge rapide. Ionity étant partie intégrante d'un consortium réunissant divers constructeurs automobiles allemands. Ainsi, les propriétaires de BMW, Volkswagen, Audi et Porsche électriques auront droit à une ristourne non négligeable. Les propriétaires de Volkswagen profiteront même encore d'un forfait à 8,40 euros la recharge. De son côté Tesla s'appuie aussi sur son propre réseau de recharge, avec des tarifs à 26 cts/kWh et compte déjà une centaine de stations en France.

Afin d'expliquer ces nouveaux tarifs, Ionity souligne que ses bornes de recharges sont compatibles avec l'ensemble des véhicules électriques et ambitionne de doubler le nombre de stations disponibles en Europe, passant de 200 à 400 d'ici à la fin de l'année 2020. Surtout, les constructeurs allemands membres de Ionity tirent ici leur épingle du jeu pour mettre en avant leurs véhicules électriques. Divers groupes sont également en pourparler afin de rejoindre ce consortium, dont le groupe PSA (Peugeot-Citroën).