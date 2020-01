Paris : vous pouvez tester des voitures autonomes et gagner 200 euros

Les projets liés aux voitures autonomes ne sont plus de doux rêves d'ingénieurs rangés dans un placard et plusieurs constructeurs mènent déjà des expérimentations sur route. Et pourquoi ne pas en tester en avant-première ?

C'est ce qu'invite à faire la société TestingTime qui propose de rémunérer une centaine de personnes pour expérimenter des véhicules autonomes. Contre une somme pouvant atteindre jusqu'à 200 euros, ceux-ci devront participer à des sessions oragnisées sur des routes de la région parisienne. Si l'identité du ou des constructeur(s) reste confidentielle, la start-up TestingTime souligne que les personnes choisies devront remplir plusieurs conditions avant de prendre place dans l'habitacle.

Ainsi, les testeurs devront être titulaires d'un permis de conduire en règle, l'idée étant d'être capable de reprendre le contrôle du véhicule à tout moment, en cas de problème. Ils devront également justifier d'être âgés de 25 ans ou plus et également d'être propriétaire d'un véhicule.

A l'issue des différentes sessions auxquelles ils participeront, le testeurs devront répondre à un questionnaire pourtant sur leur expérience, le comportement du véhicule... Les inscriptions se font sur un site dédié, tandis que les phases d'expérimentation devraient se dérouler dans les premiers mois de l'année.

Déjà expérimentée depuis de nombreuses années aux Etats-Unis, les véhicules autonomes font régulièrement l'objet de tests, comme c'est le cas sur les routes de Californie et du Nevada, notamment, où la législation autorise les entreprises à mener ce type d'opérations en conditions réelles. En France, plusieurs tests en ce sens sont organisés sur des portions de route et d'autoroute.