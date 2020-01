NBA2K20 Global Championship : Les finales européennes disputées ce samedi en région parisienne

Les Finales Européennes du NBA 2K20 Global Championship se déroulent ce samedi en région parisienne. Huit joueurs venus de France, Italie, Allemagne et Angleterre, vont se disputer le titre de Champion Européen.

Le lauréat de la première édition de cette compétition en «un-contre-un» organisée en partenariat par 2K, la NBA, la NBPA (le syndicat des joueurs NBA) et l’ESL (la plus grande société d’eSports internationale) repartira avec la somme de 15.000 dollars (13.545 euros), et d’autres prix. Les deux finalistes gagneront leur place pour les Finales Globales qui se dérouleront à Los Angeles le 22 février prochain.

Ils viendront s’ajouter aux six autres participants sélectionnés lors des finales d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord. L’ultime vainqueur sera désigné comme le champion mondial et se verra remettre la somme de 100.000 dollars (90.300 euros environ). Les fans pourront suivre l’événement en live sur Twitch. A noter que l’ambassadeur de NBA 2K, Ronnie 2K, sera présent sur place, ainsi que la légende NBA, Dell Curry.