Apple Pay est compatible avec 90 % des cartes bancaires en France

En ajoutant un nouveau partenariat avec le Crédit Agricole et le Crédit Mutuelle et CIC, le service Apple Pay compte désormais 35 établissements partenaires en France, a annoncé la firme américaine.

Un nouvel accord qui permet donc de rendre neuf cartes bancaires sur dix compatibles avec le service de paiement d’Apple. La société de Cupertino renforce donc son offre et ambitionne même d’être compatible avec 99 % des cartes d’ici à la fin de l’année, puisque LCL et ING devraient rejoindre Apple Pay dans les prochains mois.

Concrètement, les clients des différentes banques françaises vont pouvoir enregistrer leurs CB Mastercard, Visa… dans l’application Wallet des appareils iOS et des Mac compatibles avec Apple Pay. Pour les possesseurs d’iPhone et d’Apple Watch, il sera ainsi possible de payer sans contact dans les magasins.

Un niveau de sécurité renforcé

Pour rappel, le niveau de sécurité proposé par Apple Pay est au moins au même niveau que pour une carte bancaire classique. Toutes les transactions sont encryptées et les informations liées aux cartes ne sont pas stockées sur des serveurs externes. Apple impose ainsi une vérification du propriétaire de la carte pour chaque transaction, même pour de petits montants. Apple assure également que chaque transaction génère «un cryptogramme unique et exclusif à l'appareil». Rien n'est envoyé vers un serveur et rien n'est stocké dans le terminal et le smartphone.

Bientôt compatible pour les transports franciliens

Parallèlement, Apple annonce travailler de concert avec IDF Mobilités, afin de rendre compatible Apple Pay et ses iPhone et Apple Watch avec les services de tickets dématérialisés et du Passe Navigo virtuel pour accéder aux transports en commun en Ile-de-France. Apple espère proposer ce service d’ici à 2021. Pour l’heure, seuls certains smartphones de Samsung sont compatibles avec ce service.