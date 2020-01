On a testé The Walking Dead Saints & Sinners : la meilleure adaptation VR d'un jeu de zombies

Devenu culte pour plusieurs millions de fans à travers la planète, The Walking Dead transpose son monde post-apocalyptique en réalité virtuelle. Développé par le studio Skydance Interactive, Saints & Sinners s'affiche d'emblée comme une réussite et embarque ses joueurs dans une virée horrifique viscérale.

Disponible sur la plupart des casque VR, à l'exception du PlayStation VR et de l'Oculus Quest -qui accueilleront leur propre version plus tard cette année-, ce nouveau titre embarque les joueurs en enfer. Précisons que nous avons pu le tester en mode VIP, avec le casque PiMax 5+ couplé à des contrôleurs Valve Index sur PC, l'idée étant de découvrir tout le potentiel de ce nouveau blockbuster en VR.

D'emblée, le joueur se retrouve embarquée dans l'atmosphère humide d'une Nouvelle-Orléans infestée de zombies. Et comme tout bon survival-horror, il va falloir jouer les MacGyver et employer le système-D pour espérer vivre plus d'une journée. Toutefois les habitués de Resident Evil ne retrouveront pas leur marque ici. VR oblige, tout est pensé en termes d'immersion avec des innovations de gameplay intéressantes. Le joueur va donc devoir user de tout son corps pour traverser la ville et survivre.

L'exploration est donc de la partie, avec la faculté de trouver et de prendre objets, médicaments, bandages, nourriture, livres et armes qui trouveront leur place dans notre sac à dos. Jusqu'ici rien d'étonnant, cependant Skydance Interactive a su faire la différence avec les autres titres de ce genre en conférant une dimension viscérale à Saints & Sinners.

Un stress omniprésent

Le joueur survit en effet avec un stress qui l'accompagne tout au long du jeu. Un stress généré non seulement par l'ambiance particulièrement sombre et gore de cette aventure, une alternance jour-nuit réussie et surtout par la possibilité de gérer ses ressources avec parcimonie. Il est ainsi possible de chercher et fouiller toute sorte de bâtiment, de meubles... afin de trouver les objets salvateurs.

Mais que serait un jeu de zombies sans ses combats et là encore le jeu assure. Aux armes à feu qui permettent de faire rapidement le ménage, il faudra aussi se salir les mains au corps à corps. Tournevis, haches, battes et couteaux pourront faire la différence le cas échéant. Avec l'idée que chaque objet pèse son poids et nécessitera parfois d'utiliser ses deux mains pour démolir un mort-vivant. Il faudra même forcer physiquement avec ses mains pour retirer un objet contondant qui resterait bloqué dans la boîte crânienne de ces cadavres ambulants. En outre, lorsque le joueur se retrouve submergé par ces ennemis avides de chair fraîche, il faudra utiliser ses deux mains pour repousser leurs charges. Enfin, on apprécie également le fait de devoir poser ses bandages soi-même aux parties du corps blessées.

Si l'histoire de The Walking Dead : Saints & Sinners ne restera pas dans les annales des jeux d'horreur, celle-ci repose sur suffisamment de rebondissements pour tenir en haleine le joueur durant plus de 15 heures. Soit une excellente durée de vie pour un jeu VR. En outre, les amateurs de la saga doivent garder à l'esprit que Saints & Sinners suit une trame plus proche des comics de Robert Kirkman que de la série TV diffusée sur AMC (OCS en France) depuis 2010. Tendu de bout en bout, viscéral et angoissant à souhait, The Walking Dead : Saints & Sinners est sans doute l'un des meilleurs jeux VR du moment et une vraie «merveille» pour les amateurs du genre. Il préfigure également quelques bonnes idées de gameplay que l'on retrouvera dans Half Life Alyx, autre gros jeu en réalité virtuelle attendu pour mars prochain.

The Walking Dead : Saints & Sinners, Skydance Interactive, sur PC avec les casques Oculus Rift, Rift S, HTC Vive Cosmos, Valve Index, PiMax.