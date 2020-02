Baskets noires ou blanches ? La nouvelle illusion d'optique qui divise le Web

Une nouvelle illusion d’optique passionne les internautes. Depuis quelques jours, ils se divisent sur la couleur d’une paire de sneakers.

Le débat a commencé le 27 janvier dernier lorsqu’un internaute a posté une photo de baskets, apparaissant sur un fond noir avec des logos blancs de la marque de luxe Louis Vuitton. «Twitter, elles sont blanches ou noires parce que tout ce que je vois est blanc», interroge le twitto, visiblement perturbé.

Twitter are these White or black because all I see is white pic.twitter.com/KSnfJZiPkx

— Gino (@_MasterSalah) January 27, 2020