Les meilleurs jeux vidéo de janvier 2020

Mois traditionnellement peu propice aux grosses sorties jeux vidéo, janvier a toutefois su offrir quelques surprises. Si l'on n'y trouve pas encore les premiers chefs-d'œuvres de l'année, voici les titres les plus plaisants que nous retenons.

dragon ball z : kakarot

«Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous», chantait Ariane en 1990 dans le célèbre générique de Dragon Ball Z. Une formulation qui présageait de l’extrême longévité d’une série épique. Avec un total de 291 épisodes, la saga d’Akira Toriyama a su marquer son temps et rares sont les adolescents des années 1990 à être passés à côté de ce phénomène qui perdure encore aujourd’hui avec Dragon Ball Super. La sortie sur consoles et PC de Dragon Ball Z : Kakarot (véritable nom de naissance de Son Goku) ne manque pas de raviver la flamme des plus nostalgiques.

Véritable hommage, ce nouveau jeu de rôle orienté action invite à revivre l’intégralité de l’épopée du super saiyan et de ses amis. Et les fans devraient rapidement prendre leur marque puisque le jeu démarre exactement là où débute le manga, lorsque Son Goku, devenu adulte et père, va devoir affronter son frère Raditz.

Une quête qui le conduira à battre des ennemis de plus en plus terribles, à l’instar de Freezer, Cell et Buu. Le jeu développé par CyberConnect2 invite à revivre l’ensemble de ses aventures. Si l’on tiquera sur le vide de certains lieux et l’absence d’intérêt de diverses quêtes, la force de ce DBZ Kakarot réside avant tout dans l’incroyable narration de l’odyssée de Son Goku. CyberConnect2 réussit à faire revivre les scènes les plus fortes de l’animé avec un rendu graphique fidèle et des combats percutants. Un vœu exaucé pour les fans qui n’osaient plus en formuler, même en réunissant les sept boules de cristal.

Dragon Ball Z : Kakarot, Bandai Namco, sur PS4, Xbox One et PC.

the walking dead : saints & sinners

Devenu culte pour plusieurs millions de fans à travers la planète, The Walking Dead transpose son monde post-apocalyptique en réalité virtuelle. Développé par le studio Skydance Interactive, Saints & Sinners s'affiche d'emblée comme une réussite et embarque ses joueurs dans une virée horrifique viscérale.

Disponible sur la plupart des casque VR, à l'exception du PlayStation VR et de l'Oculus Quest -qui accueilleront leur propre version plus tard cette année-, ce nouveau titre embarque les joueurs en enfer. Précisons que nous avons pu le tester en mode VIP, avec le casque PiMax 5+ couplé à des contrôleurs Valve Index sur PC, l'idée étant de découvrir tout le potentiel de ce nouveau blockbuster en VR. D'emblée, le joueur se retrouve embarquée dans l'atmosphère humide d'une Nouvelle-Orléans infestée de zombies. Et comme tout bon survival-horror, il va falloir jouer les MacGyver et employer le système-D pour espérer vivre plus d'une journée.

Si l'histoire de The Walking Dead : Saints & Sinners ne restera pas dans les annales des jeux d'horreur, celle-ci repose sur suffisamment de rebondissements pour tenir en haleine le joueur durant plus de 15 heures. Soit une excellente durée de vie pour un jeu VR. En outre, les amateurs de la saga doivent garder à l'esprit que Saints & Sinners suit une trame plus proche des comics de Robert Kirkman que de la série TV diffusée sur AMC (OCS en France) depuis 2010. Tendu de bout en bout, viscéral et angoissant à souhait, The Walking Dead : Saints & Sinners est sans doute l'un des meilleurs jeux VR du moment et une vraie «merveille» pour les amateurs du genre. Il préfigure également quelques bonnes idées de gameplay que l'on retrouvera dans Half Life Alyx, autre gros jeu en réalité virtuelle attendu pour mars prochain.

The Walking Dead : Saints & Sinners, Skydance Interactive, sur PC avec les casques Oculus Rift, Rift S, HTC Vive Cosmos, Valve Index, PiMax.

Stories Untold

Devenu un symbole de la préhistoire du jeu vidéo sur les ZX Spectrum et Amstrad CPC 464, le jeu d'aventure textuel trouve un nouvel élant avec Stories Untold. Lancé sur Switch en janvier, ce titre était déjà paru en 2017 sur Mac et PC et avait su se faire remarquer par les joueurs passionnés d'énigmes. Cette petite perle du genre se vit comme une mise en abîme puisque le jeu propose de vivre quatre scénarios différents - qui s'avèrent tous liés- faisant appel à notre intellect.

Envoyé dans les années 1980, le joueur devra tout d'abord revisiter un «faux remake» du jeu La Maison Abandonnée. Il faudra alors s'emparer d'un vieil ordinateur à cassettes de 1986 pour comprendre les rouages d'une étrange enquête. Le deuxième récit porte sur une série d'expériences scientifiques à réaliser pour percer les mystères d'une entité inconnue. Le troisième chapitre repose quant à lui sur l'idée de décrypter des messages espions dans une station perdue en plein Groenland. Si nous vous laisserons la surprise de découvrir l'ultime chapitre par vous-même, sachez que ces fictions offrent un niveau de réflexion assez subtile, tout en restant accessible.

La véritable force de Stories Untold est celle de nous projeter au cœur d'une époque où l'informatique était encore l'affaire de quelques férus de technologie et où la communication avec les ordinateurs et les matériels de mesures nécessitait une forme de bidouillage. Un constat qui sert de base au gameplay de Stories Untold qui fait ressentir cette nostalgie tout en offrant un excellent niveau d'immersion. Cette version Switch s'en sort avec les honneurs. Le puristes regretteront qu'on n'use pas d'un vrai clavier comme sur la version PC, mais les efforts de programmation pour proposer une interface claire et lisible offrent un challenge tout aussi passionnant.

Stories Untold, Devolver, sur Switch, existe aussi sur PC et Mac.

Warcraft III : Reforged

C’est une légende de l’histoire des jeux de stratégie qui s’offre un retour glorieux en ce début d’année. Paru initialement en 2002, Warcraft III est rapidement devenu culte pour les amateurs de la série Warcraft, développant comme jamais l’histoire d’Azeroth, où orcs, elfes de la nuit, morts-vivants et humains se livrent une guerre sans merci. Avec ce remake estampillé «Reforged», cette version 2020 offre une cure de jouvence à ce chef-d’œuvre.

Les équipes de Blizzard Entertainment ne se sont pas contentées de redonner un lifting HD aux graphismes, elles lui ont offert un moteur 3D au poil, tout en conservant le gameplay généreux, ludique et exigeant de l’époque. De quoi raviver les souvenirs des «vieux» joueurs, tout en offrant à la nouvelle génération, fan de World of Warcraft, une occasion de revenir à la genèse d’un univers d’heroic fantasy foisonnant. Toutefois, le jeu n'est pas exempt de problèmes (que les fans ont pointé du doigt après le lancement), de son côté Blizzard assure qu'il travail à l'ajout de patch visant à corriger leurs erreurs.

Warcraft III : Reforged, Blizzard Entertainment, sur PC et Mac.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Avec son nom à rallonge et sa galerie de personnages hauts en couleur, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore a du mal à passer inaperçu. Derrière ce titre se cache un jeu de rôle musical qui ravira les fans de japanimation et de J-Pop. Tokyo Mirage associe les héros de deux séries déjà bien connues des amateurs de jeux vidéo, celle de Fire Emblem et de Shin Megami Tensei.

De ce mariage naît alors un titre hors norme où de jeunes stars de la musique doivent unir leur force avec des guerriers légendaires afin de repousser une invasion de créatures venues d’une autre dimension. Sur ce scénario fou, dont seuls les Japonais peuvent nous gratifier, se tisse alors une aventure rythmée et sympathique. Après une première version sur la console Wii U en 2016, cette réédition apporte une localisation des textes en français appréciable et plaisante pour les amateurs de culture nippone.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, Nintendo, sur Switch.