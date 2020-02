La start-up Monisnap veut révolutionner l'envoi d'argent entre proches à l'étranger

Secteur trusté par les américains de Western Union et MoneyGram, le transfert d’argent de particulier à particulier d’un pays à l’autre est lui aussi en pleine mutation grâce à la fintech.

La start-up française Monisnap est ainsi en pleine croissance après avoir mis en place de nouvelles technologies intéressantes à l’attention des pays émergeants. Agréée par la Banque de France, celle-ci a récemment levé 2,5 millions d’euros et compte déjà plus de 100.000 clients et 150.000 points de retrait dans 80 pays.

S’il est ici toujours possible de transférer des fonds vers des smartphones connectés au Web, Monisnap permet aussi d’envoyer des sommes vers des mobiles non connectés et de les utiliser par un simple SMS. «Ce type de paiement, qui passe par les opérateurs téléphoniques, est aujourd’hui très utilisé dans les pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne», souligne Raphaël Rivière, fondateur de Monisnap. Il est alors possible de convertir cet argent en temps de connexion pour passer des appels par exemple, ou bien de payer des services (électricité, eau...).

Un système plébiscité notamment pour ses commissions très faibles à 1,99 euros par envoi. «Il s'agit d'une première dans ce domaine, explique Raphaël Rivière. Nous jons sur des marges très faibles, mais nous nous sommes rendu compte que les gens avaient tendance à opérer plus de virement grâce à des tarifs fixes, tandis que la concurrence va imposer des marges plus importantes ce qui contraint souvent les utilisateurs à mettre de côté plus d'argent pour faire des virements plus importants mais moins fréquents».

Prochain enjeu pour cette start-up : étendre son réseau à travers les pays. «Notre application propose d'ailleurs un système pour localiser les différents points de retrait, certains pays ne possédant pas de système d'aresse comme nous le connaissons. Cette fonction s'avère dont très utile pour récupérer son argent lorsqu'on doit retirer des liquidités.»