Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : nos premières impressions

Des zoom pouvant atteindre jusqu'à 100x, des capteurs photo jusqu'à 108 Mpixels, de la 5G, des vidéos 8K à 24 images par seconde... Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sont des monstres de technologie. Présentés par Samsung lors de sa keynote de San Francisco ce mardi 11 février, ces nouveaux flagships annoncent la couleur à quelques jours du Mobile World Congress de Barcelone.

Nous avons pu prendre en main la nouvelle famille qui succède aux Galaxy S10 de la marque sud-coréenne et découvrir par là-même toutes les nouveautés qui les concernent, notamment avec leurs équipements photos particulièrement impressionnants. Ceuxi-ci seront commercialisés le 13 mars prochain en France, mais Samsung promet à celles et ceux qui le précommanderont jusqu'au 8 mars de leurs offrir une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds + d'une valeur de 169 euros.

Côté prix, Samsung révèle des offres multiples dues à l'intégration ou non d'un modem 5G. Ainsi, le galaxy S20 4G ouvre cette gamme à 909 euros, la version 5G est à 1.009 euros. Le S20+ 4G est aussi à 1.009 euros, et sera lancé à 100 euros de plus pour la 5G, tandis que le S20 Ultra sera uniquement proposé en 5G au tarif de 1.359 euros. Précisons que l'ensemble de ces modèles sont proposés avec 128 Go de mémoire (extensibles via le microSD). Autre point distinctif, les modèles 4G profitent de 8 Go de Ram, tandis que les terminaux 5G misent sur 12 Go de Ram afin de mieux suporter les débits et les flux de données de ce nouveau réseau. Pour rappel, Samsung avait été le premier constructeur au monde à lancer un smartphone compatible 5G l'an passé.

Un design plus proche du Note 10

D'un point de vue purement esthétique les versions 2020 des Galaxy S diffèrent très peu de leurs aînés lancés en 2019. Et si Samsung s'était distingué l'an passé par l'ajout d'un petit «poinçon» placé sur le côté droit de l'écran des S10 pour intégrer la caméra avant, celle-ci se déplace en leur centre pour tous les S20, à la manière du Note 10. Cette année, la caméra frontale se fait encore plus discrète mais ne perd pas en qualité. Il en résulte un rendu des images encore plus impressionnant, donnant le sentiment de n'avoir qu'une image en main.

Plus doux et moins massifs dans leur aspect qu'un Note 10, les S20 arborent donc trois tailles d'écrans différentes, reposant sur la même technologie Amoled. Ainsi, le S20 est le plus petit de la gamme avec une dalle de 6,2 pouces de diagonale, le S20+ s'affiche avec 6,7 pouces et l'Ultra profite quant à lui de 6,9 pouces. En outre, le mobiles possèdent tous un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 120 Hz, mais par défaut (et souci d'économie de batterie) ceux-ci sont tous activés à 60 Hz. Samsung conserve également son système de lecteur d'empreintes intégré sous l'écran, avec sa technologie ultrasons en 3D.

Enfin, signe des temps, Samsung abandonne la prise jack comme pour le Note 10, partant du principe que ce port rencontre de moins en moins de succès, avec le boom des casques et écouteurs sans fil.

Un équipement photo complètement revu

Cette année, les nouveautés n'étaient pas à découvrir sur la face avant des Galaxy S, mais bien lorsqu'on regarde leur verso. Samsung a ici entièrement repensé l'équipement photo pour intégrer une panoplie de capteurs prometteuse. C'est d'ailleurs ici que les principales différences se font dans la famille S20.

La véritable vitrine technologie se trouve d'abord dans le bloc photo du S20 Ultra. Le fleuron de ce début d'année chez Samsung intègre ainsi cinq capteurs. Celui-ci profite donc un capteur principal de 108 Mpixels, assisté par un deuxième de 48 Mpixels, auquel s'adjoint un ultragrand angle de 12 Mpixels, ainsi qu'un capteur ToF (Time of Flight) -afin de calculer l'emplacement des sujets et leurs distances-.

Equipé de la sorte, le S20 Ultra propose alors un niveau jamais vu chez la concurrence. En proposant un zoom optique 4x, un zoom équivalent optique entre 5x et 10x et pouvant monter jusqu'à 100x en numérique. Et à l'essai, l'outil s'avère bluffant et mieux contenu qu'on aurait pu le croire. S'il est évidemment conseillé d'avoir un trépied ou de caler son smartphone lors des zoom puissants pour éviter l'effet «tremblotte», à main levée, le tout fonctionne tout de même, puisque le processeur va également retraiter l'image avec la prise de vue pour en améliorer la netteté. Le choix du capteur de 108 Mpixels s'explique par l'ambition de proposer des photos d'une netteté très poussée pour les photos prises de jour, dans lesquelles il est possible de croper pour obtenir un rendu très fidèle. Il est à noter que l'usage du capteur 108 Mpixels ne se fait pas par défaut. Il faut sélectionner l'option «108 Mp» dans les options accessibles à la volée via l'écran.

Du côté du S20+, qui profite d'un capteur principal de 64 Mpixels, un capteur dual pixel, d'un ultra grand angle et d'un capteur ToF (absent sur le S20), pour proposer un zoom 3x en équivalent optique 30x en numérique.

Single Take : UN MODE super CRÉATIF «pour les nuls»

Et si tout pouvait être réalisé en appuyant sur un seul bouton ? Voici l'interrogation à laquelle ont répondu les ingénieurs de Samsung en créant le mode «Single Take» (une seule prise en anglais). Ce mode qui apparaît désormais directement dans le menu photo lors des prises de vue permet de lancer une vidéo d'un genre nouveau. Le mobile va alors enregistrer la séquence aussi longtemps qu'on le souhaite et proposer ensuite une série de photos, avec ou sans filtre, zoom ou non et de croutes vidéos (boomerang...). Le but ici est de pouvoir sélectionner les photos et vidéos qui nous inspirent le plus et de les partager facilement sur les réseaux sociaux. Une idée intéressante qui, à l'essai, s'avère assez utile et n'implique pas de jongler entre les différents modes. Ce «Single Take» devrait ainsi séduire les personnes qui aiment la créativité mais qui n'utilisent jamais les mode pros ou les filtres proposés par leurs mobiles.

Des vidéos natives en 8K

Premier constructeur à proposer des téléviseurs 8K sur le marché grand public, Samsung poursuit son offensive afin d'offrir des contenus compatibles. Les S20 promettent ainsi d'enregistrer nativement des vidéos au format 8K, jusqu'à 24 images par seconde. Si l'écran des S20 qui ne sont pas en 8K ne permettent pas d'en voir le rendu définitif (puisque le nombre de pixels sur les smartphones est insuffisant), il sera possible de partager ses vidéos sur des téléviseurs adaptés. Les enregistrements sont ici stabilisés numériquement. Le processeur Exynos 990 est ici prêt à encaisser le débit volumineux d'enregistrement. Il reste toujours possible d'enregistrer en 4K à 60 images par seconde, mais aussi en Full HD. Le tout restant paramétrable dans les menus. Enfin, il est même possible d'extraire des capture d'écran à 33 Mpixels à partir des vidéos 8K.

Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, Samsung, à partir de 909 euros, en vente le 13 mars.