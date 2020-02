Face à la menace du coronavirus, le Mobile World Congress, le salon mondial du mobile de Barcelone, est annulé

Le salon mondial du mobile de Barcelone (MWC), qui devait avoir lieu du 24 au 27 février, est annulé, ont annoncé ce mercredi 12 février les organisateurs de l'événement. En cause : les inquiétudes liées au nouveau coronavirus chinois (Covid-19), qui ont poussé de nombreuses marques de téléphonie à se désister.

«Les préoccupations mondiales concernant l'épidémie de coronavirus, les problèmes de voyage et d'autres circonstances, [nous] empêchent de tenir l'événement», a expliqué l'organisme GSMA dans un communiqué.

Dès la semaine dernière, la société coréenne LG avait préféré annuler sa venue «pour éviter à sa délégation de plusieurs centaines d’employés d’être exposée inutilement à un voyage international». Une annonce très vite suivie de celles des autres mastodontes du secteur Amazon, Nvidia et Sony Mobile.

Ce mercredi 12 février, le groupe japonais de commerce et de services en ligne Rakuten, l'opérateur allemand Deutsche Telekom et l'équipementier finlandais Nokia ont rejoint la liste des désistements.

Deutsche Telekom a expliqué sur Twitter avoir pris sa décision parce que la santé de ses employés et invités étaient «une priorité», tandis que Nokia a souligné avoir procédé à «une évaluation complète des risques liés à une situation en évolution rapide».

Die #Telekom hat sich entschieden, in diesem Jahr nicht am MWC teilzunehmen. Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und all unserer Gäste dort geht vor. Der MWC ist eine großartige Messe. Wir freuen uns schon heute auf den nächsten MWC.

— Deutsche Telekom AG (@deutschetelekom) February 12, 2020