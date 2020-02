Découvrez «Safe DM» un nouveau filtre pour bloquer les photos de pénis sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes reçoivent des «dickpicks», des photos de pénis non-sollicitées. Ce 14 janvier, un nouveau plugin, «Safe DM», a été dévoilé par une équipe de développeurs. Il devrait permettre de filtrer ce type de contenus indésirables sur Twitter.

L'idée du plugin est née quand Kelsey Bressler, une développeuse américaine a reçu une «dickpick» inopportune d'un homme. Elle a décidé de créer, avec deux autres développeurs, une intelligence artificielle capable de détecter les photos de pénis.

UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Au mois de septembre 2019, l'équipe a créé le compte Twitter ShowYoDiq et a lancé un appel aux utilisateurs : «Envoyez des photos de vos sexes pour la science». Ils ont reçu près de 4000 photos de pénis. Après des mois de tests, ils ont finalement annoncé le lancement de leur plugin Safe Dm pour la Saint-Valentin. Le dispositif de filtrage est accessible sur Twitter et devrait être développé sur d'autres réseaux prochainement.

Pour l'installer, il est nécessaire de rentrer son adresse e-mail et se connecter avec son compte Twitter. On accède alors à un menu de contrôle, qui permet d'activer ou désactiver des filtres de blocage sur sa messagerie privée. Lorsqu'une «dickpick» est détectée, le plugin supprime le contenu et alerte la personne destinataire.

L'envoi de «dickpicks» est un phénomène de société massif. Selon une étude Yougov, 53% des femmes entre 18 et 34 ans auraient reçu une «dickpick» au cours de leur vie.