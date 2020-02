Le yoga pour apprivoiser les enfants ultraconnectés

A l’ère du numérique, la pratique du yoga serait bénéfique pour les plus jeunes. Les auteurs Sophie Flak et Jacques de Coulon le prouvent dans l’ouvrage «Restez zen, vos enfants sont connectés !», qui vient de paraître aux éditions Payot.

L’union fait la force. Membre du Conseil national du numérique, professeur à Sciences Po Paris, et présidente de l’association RYE (Recherche sur le yoga dans l’éducation), Sophie Flak a associé ses compétences et ses connaissances à celles de Jacques de Coulon, ancien recteur, à la tête du Conseil de l’éducation en Suisse. Ensemble, ils proposent un manuel d’éducation au numérique, comme on a pu le faire par le passé pour l’hygiène ou l’alimentation.

«On a constaté que les capacités attentionnelles des élèves ont sensiblement décru. Vous ne pouvez plus maintenir leur attention en cours avec des méthodes classiques. Nous sommes obligés d’être dans l’interactivité continue. Jacques a été confronté à des cas de «digital junkies». Cette addiction s’accompagne d’une chute drastique des résultats scolaires, ainsi que de problèmes de sociabilité et de comportement», explique Sophie Flak.

Dans ce livre de plus de 200 pages, et décliné en plusieurs chapitres, les deux auteurs décryptent dans un premier temps les phénomènes numériques. Le cyberharcèlement serait, par exemple, plus dangereux que le harcèlement puisque qu’il ne s’arrête pas aux portes de l’école, et implique un effet de meute. Autre thème abordé : l'apprentissage qui diffère selon si l’on écrit ou l’on tape sur un clavier.

Sophie Flak et Jacques de Coulon (© C. Lebedinsky)

En s’appuyant sur les enseignements du yoga qu’ils pratiquent chacun de manière assidue depuis de nombreuses années, Sophie Flak et Jacques de Coulon proposent ensuite 40 exercices à destination des enfants pour contrebalancer les effets négatifs et amener à un équilibre. «Le numérique est là pour durer. La technologie n’est pas neutre. Pour les jeunes, le téléphone semble être devenu une extension de leur être, un nouveau membre de leurs corps», expliquent-ils. Ces exercices accessibles à tous – et même aux parents et aux enseignants – ne durent chacun que cinq minutes. Un temps totalement adapté au cadre de la classe ou à la sphère familiale.

Parmi les solutions présentées, le yoga des yeux qui permet de remobiliser l’ensemble des muscles oculaires, et de faire une pause salutaire quand on a été exposé des heures durant devant un écran. Simple, pratique, efficace.

«Restez zen, vos enfants sont connectés !», de Sophie Flak et Jacques de Coulon, éditions Payot, 18,50 €.

