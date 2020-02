Amazon ouvre un supermarché sans caisse aux Etats-Unis

Le géant américain Amazon n'en a pas fini avec sa politique de création de magasins sans caisse. Ce mardi 25 février, la firme ouvre son premier supermarché à Seattle. Un magasin entièrement tourné vers l'épicerie qui vient compléter les boutiques Amazon Go.

Si ces dernières étaient jusqu'ici cantonnées à des articles high-tech, des livres et quelques denrées alimentaires, ce nouveau lieu ajoute un rayon épicerie bien plus étoffé pour y acheter ses fruits et légumes, de la viande, des céréales ou encore des plats préparés, rapporte The Verge qui a pu visiter ce magasin en avant-première. Les prix pratiqués sont alignés sur ceux de la grande distribution. Ainsi, les denrées proposées le sont au même tarif que ceux des chaînes américaines de type Walmart.

Concrètement, il suffit d'entrer dans ce magasin high-tech et de renseigner son identifiant Amazon. Les clients sont ensuite suivis par une batterie de capteurs qui identifient les articles achetés et posés dans le panier. Du côté du rayon alcool, un employé vérifie la carte d'identité des clients avant d'y pénétrer et de se servir. Une fois les courses terminés, le client se dirige directement vers la sortie et est facturé automatiquement pour ses achats. Adieu donc les files d'attente à la sortie du magasin.

Le nouveau magasin d'Amazon couvre une surface d'environ 1.000 m2, alors que les autres boutiques de la marque n'excèdent pas les 200 m2. D'ici à 2021, le groupe ambitionne d'ouvrir environ 3.000 magasins sans caisse aux Etats-Unis. Pour l'heure, une vingtaine d'Amazon Go ont ouvert leur porte.