Fuser ou comment je suis devenu DJ en 20 minutes de jeu

Jeu vidéo musical génial, Fuser va vous transformer en DJ. De quoi mettre le feu tout en se glissant, sans peine, dans la peau de DJ Snake. Prévu sur PS4, Xbox One, PC et Switch pour cet automne, nous avons pu essayer en avant-première ce titre dévoilé ce mercredi 26 février.

Une fois n’est pas coutume, on commence ce papier par la fin. Ce moment où je mixe les morceaux qui s’enchaînent avec une fluidité presque parfaite. Autour de moi, ça commente « Wouah pas mal cet effet ! », « Bon choix de track ! »… La musique devient grisante, presque hypnotique. J’ai presque l’impression d’être doué. Ça ressemble donc à ça la vie de David Guetta (les paillettes, les femmes et l’argent en moins).

Bienvenue dans le monde musical de Fuser le nouveau titre des fantastiques développeurs américains d’Harmonix. Si vous connaissez un peu le jeu vidéo, le nom seul d’Harmonix doit résonner à vos oreilles comme une douce mélodie et évoquer quelques moments mémorables. Un solo de guitare extraordinaire ou bien une chorégraphie complètetment dingue par exemple. On doit aux coyotes des titres Rock Band ou encore Dance Central (le meilleur jeu de danse de l’histoire du jeu vidéo – oui, rien que ça). Autant dire que chez Harmonix, on s’y connaît en musique et en jeu vidéo depuis des lustres. 1995 pour être précis. 25 ans de créations musicales, d’expériences de jeu uniques. Et Fuser entend bien enfoncer le clou. Pourtant, ça n’était clairement pas gagné.

Curieusement, et totalement a priori, Fuser n’est pas un jeu facile d’accès. C’est en tout cas l’impression qu’on peut avoir en regardant une spécialiste s’emparer de la manette. Car oui, contrairement à un Rockband qui demandait de s’équiper d’une guitare ou d’une batterie, ici, pas besoin d’accessoire. Une manette suffit ou un clavier et une souris pour les joueurs PC. Zoe Schneider, community manager d’Harmonix, commence sa démo. Elle mixe les musiques dans un mashup rythmé fascinant. Pour cette démo, seul 16 morceaux sont disponibles. On nous parle de plus de 100 titres pour la sortie du jeu en fin d’année.

On parle ici de vrais morceaux. Des titres qui font swinguer sur les dancefloors et ailleurs. Parmi ces premières chansons, quelques incontournables des soirées : LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock – “Party Rock Anthem”, Fatboy Slim – “The Rockafeller Skank", Imagine Dragons – “Thunder” ou encore Smash Mouth – “All Star”. Bref, il y aura de quoi faire côté bons sons.

Un régal pour une tracklist déjà géniale. Pour chaque morceau on peut retenir la voix, les percussions, le clavier, la guitare et les mélanger à d’autres samples. Pour gagner des points, il faut accomplir certaines « missions » comme, utiliser un morceau des années 2000, mettre deux pistes de percussion, dégainer un morceau de pop… Pour gagner le max de points il faut exécuter la manœuvre dans le bon tempo. Je regarde Zoé, ses doigts filent sur la manette alors qu’elle dodeline de la tête les yeux mi-clos un sourire satisfait aux lèvres. Son mix est fantastique. Elle me parle clé, BPM, loop… tout à l’air si simple… quand elle joue.

Même pour les nuls en musique

J’avais pourtant précisé aux lascars d’Harmonix : j’adore vos jeux depuis toujours, mais je n’y connais rien en musique. « Tu ne t’y connais pas forcément plus en danse et tu avais l’impression d’être un champion dans Dance Central me lâche-t-elle, là c’est pareil, même si tu n’y connais rien en musique, tu vas avoir le sentiment d’être un super DJ ! ». Ben tiens. J’avoue, j’étais sceptiques sur le moment. A regarder Zoe, j’ai l’impression qu’il faut un doctorat en pratiques musicales pour apprécier le jeu. Zoe est une experte. Son morceau s’achève. Magistral. Elle a accompli toutes les missions au bon rythme et gagne le maximum de points. Elle me tend la manette. « Tiens, à toi, fais-toi plaisir ».

Je prends la manette en précisant « ne vous attendez pas à quelque chose de terrible ». Je suis les consignes à l’écran. C’est marrant d’ailleurs, tout le jeu se déroule sur cet écran unique ou quatre pods colorés symbolisent les tracks à mixer. Je commence, doucement. Timidement. Je place mes pistes en suivant les consignes de missions. Simple, il suffit d’appuyer sur un bouton tout en choisissant son morceau. Pour le rythme pas de problème, au-dessus des pods une barre de tempo défile, il suffit d’appuyer au bon moment.

J’enchaîne les instruments, les morceaux, passant de l’un à l’autre alors que le jeu gère parfaitement les transitions musicales. Il doit y avoir un mot dans le jargon pour parler de ça. La fluidité est totale. Je me surprends même marquer le rythme du pied tout en suivant les consignes qui apparaissent à l’écran. Facile. J’apprends en même temps que l’on pourra sur la version finale du jeu enregistrer ses mix et les partager sur les réseaux sociaux. Top ! A moi la gloire ! Enfin presque. Je termine mon mix en ayant l’impression d’avoir été plutôt bon (rien à voir avec Zoe qui pourrait venir ambiancer n’importe quelle soirée).

Une vocation de DJ de salon ?

C’est la magie des jeux Harmonix qui permettent de vivre des expériences musicales uniques et ultra positives. Il y a les « feel good movies ». Pourquoi pas les « feel good games ». Une chose est sûre Fuser fait du bien. Plus accessible qu’un DJ Hero, car il n’y a pas ici de barrière de « l’accessoire à maîtriser ». J’ai presque cru pendant quelques minutes que j’avais manqué ma vocation. Heureusement, le jeu ne sort que dans plusieurs mois… le temps pour moi de prévenir ma famille que compte bien remplacer prochainement DJ Snake…

Fuser, NCSoft West, sur PS4, Xbox One, PC et Switch, sortie prévue pour cet automne.