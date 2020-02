On a joué à Ori and the Will of the Wisps

Magnifique, enchanteur… et terriblement difficile. Ori and the Will of the Wisps devrait marcher dans les pas de son illustre aîné. De la plate-forme de haut vol à laquelle nous avons pu nous essayer en avant-première à quelques semaines de sa sortie prévue le 11 mars.

Cinq ans déjà ! Ori and the blind forest enchantait les joueurs du monde entier sur Xbox One (puis PC et plus récemment Nintendo Switch). Un jeu de plate-forme tendance hardcore, comprenez que le titre met l’adresse et la patience du joueur à rude épreuve, qui fleure bon les dessins animés de Ghibli et de Hayao Miyazaki.

Derrière, on trouve pourtant un studio… autrichien. Après avoir séduit les gamers du monde entier les lascars de Moon studios remettent donc le couvert avec Ori and the Will of the Wisps (Xbox One, PC). Après quelques heures sur le jeu, il semble que cette suite n’ait rien à envier, en termes de difficulté à son illustre aîné…

Ori, petite créature sylvestre et son ami Ku, un bébé chouette, sont emportés par une tempête dans une mystérieuse contrée. Ori va alors partir à la recherche de son ami et pour cela, va évidemment devoir braver mille et un dangers. Une fois encore, difficile de ne pas tomber sous le charme de ces graphismes magnifiques et sombres à la fois. Le tout en 2D, à l’ancienne en quelque sorte. Même s’il évoque le monde de l’animation japonaise, le monde d’Ori est sinistre, presque lugubre par instant.

De quoi accentuer l’impression de détresse de cette petite créature très « kawai » (mignonne) perdue dans ces niveaux où le danger rôde de façon incessante. Une fois encore, le périple est âpre et l’aspect enfantin du titre ne doit pas faire perdre de vue la difficulté de l’aventure. Durant cette première prise en main, il nous a fallu parfois, recommencer encore et encore certains passages délicats. Ou bien aussi chercher à résoudre certaines énigmes (certains mécanismes) pour progresser. Oui, parfois Ori ressemble à un véritable exercice zen. Je pose la manette, je respire un grand coup et je m’y recolle.

Au-delà de la pure plate-forme, le nouveau Ori est aussi un grand jeu d'action.

Découvrir ces tableaux magnifiques se mérite. D’autant qu’au-delà de la pure plate-forme Ori and the Will of the Wisps est aussi un grand jeu d’action. Les combats contre les boss sont à la fois époustouflants, épiques et éprouvants. Mieux vaut avoir de bons réflexes et des nerfs d’acier pour ne pas craquer. Chaque victoire apporte une véritable satisfaction. Là encore, les gamers trouveront un challenge à leur niveau.

Ici une araignée géante qui fait froid dans le dos, là un loup vorace et impitoyable ou bien encore une espèce de ver gigantesque… Ori saute, court, virevolte et peut désormais utiliser de nouveaux pouvoirs (lance et arc en tête, double saut, pour se faire de ces ennemis spectaculaires. Chaque duel est à la mesure de celui de David contre Goliath. Difficile de ne pas retenir son souffle dans ces affrontements où la moindre erreur peut être fatale.

Toucher un public plus large

Cette première incursion dans le monde d’Ori and the Will of the Wisps s’avère mémorable… même si l’on a sué à grosses gouttes lors de certains passages. Heureusement, un vrai mode facile devrait aussi faire son apparition sur la version définitive du jeu. Une façon de tendre la main à un plus large public de joueurs pour un titre qui reste très « challenging » comme aiment le dire nos amis Anglo-saxons. On a déjà hâte de pouvoir mettre la main sur la version finale de ce titre.

Ori and the Will of the Wisps, Microsoft/Moon Studios, sur Xbox One et PC, le 11 mars.