Le marché du jeu vidéo en France réalise une année historique

Avec un chiffre d'affaire global de 4,8 milliards d'euros en 2019, le marché du jeu vidéo en France enregistre la 2e meilleure année de son histoire malgré un chiffre en légère baisse par rapport à 2018 (4,9 milliards).

Le bilan du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), publié ce mercredi 26 février, souligne ce léger repli qui reste toutefois attendu en raison d'une année de transition sans lancement de consoles majeures (PS5 et Xbox Series X), prévues quant à elles d'ici à la fin de l'année 2020.

Il s'agit de la première année où ce chiffre est en baisse depuis une croissance ininterrompue affichée depuis 2012. L'année 2013 avait été marquée notamment par le lancement des PS4 et Xbox One, aujourd'hui en fin de vie. Ainsi, les ventes de consoles ont chuté de 9 % par rapport à 2018, pour s'établir à plus de 2,5 milliards d'euros. Une fin de cycle, donc, qui pourtant résiste bien au regard du parc actuel de consoles et de PC distribués dans l'Hexagone.

Parallèlement, l'étude souligne les bonnes ventes de jeux vidéo. Ainsi, il s'est vendu pour 1,6 milliards d'euros de jeux sur consoles (-5 % par rapport à 2018), avec une part importante du dématérialisé qui représente 57 % du marché, tandis que les ventes physiques représentent 43 % du marché des consoles.

Nintendo, roi des éditeurs

Si Fifa 20 et Call of Duty : Modern Warfare dominent très largement les ventes en 2019, avec respectivement 1,192 million et 653.708 exemplaires vendus, le classement des meilleurs ventes voit régner Nintendo et sa Switch sans partage. Ainsi, Mario Kart 8 Deluxe (sorti pourtant en 2017) est 3e avec 517.246 jeux écoulés, New Super Mario Bros. U Deluxe est 4e (429.628), Luigi's Mansion 3 est 5e (395.355), Pokémon Epée est 6e (376.637), Super Mario Party (297.399), The Legend of Zelda : Link's Awakening (260.012), Minecraft Switch Edition (258.862), tandis que Super Mario Maker 2 ferme le top 10 avec 255.091 ventes.

Il est à noter que Pokémon Bouclier est 11e avec 251.816 exemplaires vendus, mais il s'agit là de la 2e version du même jeu avec Pokémon Epée. La vente cumulé de ces deux titres s'établit à 628.453 unités (376.637 + 251.816) soit juste derrière le dernier Call of Duty d'Activision.

Les smartphones dépassent le milliard d'euros

Autre enseignement de cette étude du SELL, le marché du jeu mobile se porte à merveille. Celui-ci enregistre une croissance de 28 % par rapport à 2018 pour établir un chiffre d'affaires à plus de 1,231 milliard d'euros. Parmi les applications les plus téléchargées en 2019, on retrouve Mario Kart Tour, suivi par Brawl Stars et Homescapes du côté des applis gratuites et Minecraft Pocket Edition, Football Manager 2019 et Plague Inc. côté payant.