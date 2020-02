Que vaut la première incursion de One Punch Man dans le monde du jeu vidéo ?

One Punch Man : A hero nobody knows est tiré d'un manga devenu culte. Alors, lorsqu’il arrive en jeu video plus de dix ans après sa création, impossible de ne pas jeter un œil.

Un super héros clairement pas comme les autres. Saïtama est le personnage principal du manga One Punch Man, né en ligne en 2009, sous la plume d’un auteur baptisé ONE puis dessiné par Murata Yûsuke. Un héros vraiment à part puisque celui-ci est tout bonnement invulnérable… Autant dire qu’adapter les aventures de ce jeune homme nonchalant et un rien désabusé en jeu vidéo était une gageure. Pas étonnant que l’adaptation ait mis autant de temps à arriver ! Il fallait trouver les bonnes idées pour lui donner vie. Plus facile de se lancer dans un jeu vidéo Dragon Ball ou One Piece.

« Faire un jeu vidéo avec un personnage invincible est quelque chose de très compliqué, car il faut inventer des mécaniques de jeu qui rendent cette surpuissance et cette invulnérabilité intéressantes et pertinentes pour le joueur », explique Grégoire Hellot, directeur de collection chez l’éditeur Kurokawa (l’éditeur en France du manga), « les concepteurs ont sans doute dû se creuser les méninges pour pouvoir proposer un titre à la fois amusant et fidèle à l'œuvre d'origine ». Effectivement, pas évident de mettre en scène un héros qui ne craint rien, ni personne…

Un personnage qu’il est possible de voir débarquer lors des combats, mais il intervient alors comme un super coup final qui va mettre fin aux hostilités. Les créateurs du jeu respectent ainsi parfaitement l’esprit du manga. Si les autres personnages jouables dans le mode combat restent équilibrés, Saitama est clairement à part. S’il est central dans le manga, Saitama ne l’est donc pas forcément dans le jeu vidéo.

Une bonne tranche de dérision

Sans doute est-ce pour cela que le jeu propose un mode «aventure » dans lequel on crée son propre héros qui va devoir apprendre ce qu’est une vie de super-héros. Attention, les looks improbables et décalés sont de rigueur ici. Car One Punch Man fait dans la dérision, voire l’autodérision.

L’œuvre de ONE est un manga à part, qui prend volontiers à contre-pied tous les codes du genre Shonen, ces mangas à destination des garçons adolescents comme Naruto ou One Piece. Les dialogues plutôt nombreux sont parsemés de remarques plutôt amusantes alors que les situations flirtent parfois avec un grotesque assumé propre au genre.

Après un très long démarrage, le jeu invite le joueur, apprenti super-héros, à déambuler dans une ville en passant d’une mission à l’autre. Celles-ci se résument à des combats menés seuls ou bien avec deux alliés. On alterne alors d’un héros à l’autre au fil de combats qui restent très accessibles. Les combinaisons de touches sont simples. Pas de risque de se faire des nœuds aux doigts. Les pros de la baston se rabattront sur le toujours incontournable Dragon Ball FighterZ.

One Punch Man en jeu vidéo n’atteint clairement pas ce niveau d’excellence. Temps de chargement à rallonge, ralentissements, graphismes ternes et peu variés, action assez répétitive… Le nouveau titre des développeurs de Spike Chunsoft ne laissera sans doute pas une trace indélébile dans l’Histoire.

Reste qu’il s’agit-là d’une première incursion de ce manga ultra-populaire dans le jeu vidéo. Peut-être l’occasion de découvrir l’univers de ce titre un brin barré et plutôt séduisant. De quoi sortir des sentiers battus sans toutefois vivre une aventure mémorable. Il n’y a pas que Dragon Ball dans la vie.

One Punch Man : A hero nobody knows, Bandai Namco, sur PS4, Xbox One et PC.