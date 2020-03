Final Fantasy 7 Remake : nos premiers pas dans une aventure envoûtante

Une vraie chance ! On a pu mettre la main quelques heures sur le jeu le plus attendu du printemps. Annoncé sur PS4 pour le 10 avril, Final Fantasy VII Remake (puis après lui The Last of Us II le 29 mai) est un titre qui déchaîne les passions des joueurs. Et pour cause, il s'agit de la refonte totale d’un titre paru en 1997 sur la toute première PlayStation.

Un jeu qui a rendu populaire les J-RPG en France (jeux de rôle japonais) mais qui a aussi permis à la saga Final Fantasy créé en 1987 de conquérir le monde entier. Bref, les vieux gamers se souviennent.

Quant aux plus jeunes ou aux moins anciens, comme on voudra, ils ont pu récemment encore avec Final Fantasy XV (paru en 2016) découvrir une saga qui compte plus de 85 jeux différents selon le Guinness Book, lorsqu'on compte toutes ses déclinaisons. Une jolie performance. Bref, autant dire que mettre les mains une nouvelle fois après l’E3 2019 sur une nouvelle démo FF7 Remake ne pouvait qu’illuminer notre journée.

Une refonte totale et stylée des combats

Une démo qui reprenait en partie des éléments vus à Los Angeles l’an passé (cette partie est d’ailleurs disponible gratuitement sur le PlayStation Store). L’occasion de maîtriser les combats plutôt musclés. Alors que Cloud et Barret, deux terroristes écolo du groupe Avalanche, s’engagent dans cette étrange centrale, ils ne se doutent pas qu’ils vont devoir affronter un gigantesque scorpion de métal.

Le jeu propose un mode de combat dynamique (et non pas au tour par tour comme dans le jeu original) où l’on peut diriger un personnage en temps réel tout en donnant des instructions à ses alliés. Le temps se ralentit alors pour utiliser sortilèges, objets ou donner des instructions à des compagnons d’armes que l’on peut aussi diriger.

Côté ergonomie des combats, le tout reste simple. On sent qu’à l’instar du jeu FF7 original, les développeurs ont voulu rendre le jeu accessible au plus grand nombre. Pas besoin d’être un pro des J-RPG pour apprécier ces combats dans lesquels la stratégie reste a priori assez secondaire. On frappe, on regarde sa jauge ATB de super pouvoir, celle de ses compagnons, on enchaîne, frappe, objets et sorts ou invocations spectaculaires. Des combats qui parfois même semblent être un peu confus. On ne comprend parfois pas ce qui se passe alors que nos comparses agissent seuls si l’on ne leur donne pas de consignes spécifiques.

FF7 Remake, comme son illustre aîné, aime en mettre plein la vue dans une perspective quasi hollywoodienne. Une impression qui se confirme après quelques heures de jeu. Final Fantasy VII se suit comme un long-métrage épique, écologique et romantique, l’interactivité en plus. Les dialogues entre les personnages sont nombreux, parfois touchants, souvent un peu naïfs, comme bien souvent avec les jeux de la série. Une fraîcheur qui change des productions actuelles souvent bien plus sombres, plus en phase avec l’époque sans doute. Les scènes cinématiques sont, comme toujours chez Square Enix, parfaitement maîtrisée.

Difficile néanmoins de se faire une idée exacte de la variété des environnements au regard de cette seule démo. Bien que plus longue que celle présente sur le PlayStation Store, celle-ci ne brillait pas par la variété des décors. Reste que ce premier contact permet de s’assurer de l’incroyable qualité graphique globale. Impossible de ne pas avoir envie d’en voir plus. On se doute que FF7 Remake va nous faire voyager même si le jeu n’est pas un monde ouvert.

Contrairement à la tendance actuellement, et parce qu’il s’agit d’un remake d’un jeu issu d’une époque où les mondes ouverts n’existaient pas encore, FF7 Remake reste linéaire. Une architecture qui va permettre au joueur de mieux suivre l’histoire autour de laquelle s’articule toute l’aventure. Même si des quêtes secondaires sont à prévoir, l’aventure principale, ponctuée de nombreuses séquences de dialogues (qui ne sont pas interactifs), s’annonce passionnante et étonnement très actuel au regard des thèmes abordés.

Plus contemporain que jamais

S’il profite ici d’une refonte totale magnifique, Final Fantasy VII reste plus contemporain que jamais. On a déjà hâte de se lancer dans cette histoire au long cours qui sera disponible le 10 avril prochain sur PlayStation 4. Un titre qui ne sera toutefois qu’une partie d’une aventure plus étendue car ce premier opus ne reprend pas l’aventure originale dans sa globalité. Il faudra donc, quoi qu’il arrive, patienter avant de pouvoir suivre et vivre la fin des aventures de Cloud et de sa bande. Il est à noter qu'une démo jouable est vient d'être mise en ligne par Square Enix sur le PS Store.

Final Fantasy VII Remake, Sqaure Enix, sur PS4, le 10 avril.