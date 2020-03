Révisions du bac : les meilleures applis de 2020

Devenues de véritables coachs virtuels pour assister les lycéens en vue du baccalauréat, différentes applications et solutions high-tech sont proposées pour réviser. Et voici celles qui devraient faire parler d'elles cette année auprès de cette génération connectée.

Flash 2.0, revisions 2.0 et Scribzee chez oxford

C'est sans doute celle qui devrait le plus faire parler d'elle en 2020. Proposés par la marque Oxford, les cahiers et fiches Flash 2.0 et Révision 2.0 figurent déjà en bonne place dans les rayons papeterie des supermarchés. La bonne idée est ici d'allier l'usage de matériel classique, que l'on peut compléter durant les cours ou après, et le côté numérique en scannant ses fiches bristol.

Chaque fiche ou page est munie de petits repères placés aux quatre coins de celles-ci. Il suffit d'utiliser l'application mobile Scrizbee et de prendre en photo ces fiches pour obtenir automatiquement un véritable scan de la page, propre et lisible. Chaque scan est ensuite stocké dans l'application, mais aussi dans le cloud, afin de retrouver ceux-ci sur une autre tablette par exemple. Il est alors possible de transporter tous ses cours dans sa poche. Un outil pratique lorsqu'on part en vacances ou pour jeter un coup d'œil rapide dans les transports. Certains lots de cartes Flash 2.0 possèdent également un jeu de couleurs spécifiques sur leur pourtour, permettant à l'application de classer automatiquement les scans selon la matière.

Autre atout, Oxford propose des fiches bristol recto-verso. Celles-ci invite à se faire son propre quiz, en posant une question sur la face avant et en ajoutant la réponse au verso. L'application permet alors de switcher entre les deux faces pour révéler la réponse.

A partir de 6,95 euros (50 fiches), appli Scrizbee sur iOS et Android.

superbac par Digischool

Leader du secteur des applis et solutions numériques liées à l'éducation, Digischool prépare déjà les lycéens aux révisions. Son appli Bac ES, S, L 2020, estampillée SuperBac est sans doute ce qu'il y a de plus complet sur le marché. Cette nouvelle édition se met à la page de la réforme de l'examen et promet d'accéder à «plus de 700 cours et fiches de révisions», tandis que des quiz comptant plusieurs milliers de questions en tous genres sont proposés. Une version sur abonnement (à partir de 6,99 euros/mois) est également accessible. Les abonnés peuvent alors accéder à des cours en vidéo pour comprendre certaines notions, des annales corrigées ou encore un simulateur pour estimer ses notes selon les matières. Le tout étant élaboré avec des professeurs de l'Education.

Détail important, l'application est pensée pour accompagner les lycéens durant tout leur cursus, depuis la seconde jusqu'à la terminale. Un bon point.

Disponible sur smartphones et tablettes iOS et Android.

Brevet, Bac, Sup 2020 par Nomad Education

Autre champion du soutien scolaire en ligne, Nomad Education met lui aussi à jour son application phare : Brevet Bac Sup 2020. Comme chez DigiSchool, on retrouve un contenu entièrement réalisé avec des professeurs de l'Education nationale et prévu pour suivre la réforme du bac. L'outil accompagne les élèves de seconde, première et terminale et promet d'accéder à des mini-cours et plusieurs milliers de questions. Il est à noter que pour l'année scolaire actuelle, Nomad Education a revu l'interface de cette application et livre une plate-forme bien plus épurée et claire que les précédentes années. Surtout, l'ensemble est totalement gratuit et la totalité des matières est ici couverte, mais l'application va aussi plus loin en se proposant d'accompagner les élèves vers leurs études supérieures dans plus de 300 diplômes.

Disponible sur smartphones et tablettes iOS et Android.

Kartable

Positionnée autour du soutien scolaire du CM1 à la Terminale, l'application Kartable est la plate-forme éducative qui monte en France. Cette solution, à la fois accessible sur smartphone, tablette et ordinateur propose non seulement des cours et des fiches de révision dématérialisées, mais également un véritable dialogue en ligne avec des professeurs, afin de parfaire la compréhension de certaines notions. Un chatbot, baptisé Alfa, est également là pour motiver les élèves et les inciter à travailler dur. Elle peut, par exemple, les inviter à faire certains exercices ou encore suivre l'évolution des résultats et des devoirs accomplis. Particulièrement complète, l'offre proposée par Kartable est en partie gratuite, mais il convient de payer un abonnement afin d'accéder à la totalité du service et notamment les professeurs en ligne. Les prix varient avec une formule à 27,99 euros pour un mois sans engagement, ou bien à 17,99 euros par mois pour couvrir l'ensemble d'une année scolaire.

Disponible sur smartphones et tablettes iOS, Android, mais aussi sur Mac et PC.