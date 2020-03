Comment avoir un meilleur réseau wifi chez soi ?

C’est souvent la galère numéro un rapportée par les internautes lorsqu’ils souhaitent accéder à internet ou partager leur réseau.

Limité par les cloisons, «aspiré» par les différents membres du foyer, le réseau wifi atteint souvent ses limites dans les appartements et les maisons de plus de 50 m2 et ne parlons pas du jardin, souvent oublié par l'internet domestique. Pourtant diverses solutions existent afin de booster son wifi.

Les tarifs affichés sont les prix publics conseillés et ne tiennent pas comptes des offres proposées par les revendeurs.

les systèmes tout en un

Pour les personnes à la recherche d’un répéteur wifi compact et efficace, le Google Nest Wifi est un choix judicieux. Ce système, tout en rondeurs, allie l’usage d’un routeur Nest Wifi et un répéteur qui fait également office de mini-enceinte et de connexion à Google Assistant (le micro peut être désactivé à tout moment par le biais d’un bouton).

L’installation s’avère simple et le réseau obtenu reste stable, y compris lorsque l’on connecte de multiples objets (Smart TV, consoles, smartphones, tablettes ensemble). Son champ d’action couvre une surface de 100 à 200 m2 et l’achat d’un autre répéteur peut permettre de couvrir un étage supplémentaire par exemple. Seul point négatif, le tout n’est pas étanche et ne peut être utilisé à l’extérieur.

Routeur Nest Wifi + un point d’accès (répéteur), Google Nest, 259 euros.

D-Link propose également une solution simple pour améliorer nettement le réseau internet sans fil. Le routeur et son satellite compagnon COVR1102 misent sur le Wifi Mesh bibande avec un niveau de sécurité solide pour les systèmes domestiques. L'ensemble promet de couvrir une surface de 325 m2 et propose une installation simple pour les particuliers. Le répéteur est également compatible avec Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa, pour une offre plus complète. Toutefois, comme son homologue de Google Nest, l'appareil n'est pas fait pour l'extérieur.

COVR1102 (routeur + répéteur), D-Link, à partir de 99 euros.

Pour un réseau solide à l’intérieur comme à l’extérieur

Spécialiste réseau, Netgear n’est plus à présenter. Avec ses solutions Orbi, la marque californienne propose toute une gamme de routeurs et de répéteurs Wifi pour améliorer les réseaux domestiques. Celle-ci mise sur la technologie du Wifi Tribandes Mesh afin d’améliorer les débits et s'avère très éfficaces pour couvrir de grandes propriétés et maisons à étage. Parallèlement, le constructeur propose un version destiné à braver la météo pour être installé à l'extérieur. Le satellite Orbi RBS50Y peut être fixé à un mur ou posé sur une table de jardin (via un support spécial) afin d'étendre la portée du wifi à l'extérieur sur 175 m2. De quoi suivre matchs et séries sur sa tablette, tranquillement installé dans son transat.

Orbi RBS50Y, Netgear, 299 euros.

Tout pour le son multiroom

Spécialiste du son et du multiroom, l’américain Sonos propose un système intéressant pour les propriétaires de multiples enceintes de la marque. Afin qu’il n’y ait aucune déperdition de qualité sonore et pour éviter les coupures durant l’écoute, la marque propose le Boost. Une box très compacte qui s’appaire avec l’ensemble du réseau wifi du foyer et les enceintes multiroom qui y sont raccordées. Le transfert des données liées à la musique sur le réseau s’en trouve alors automatiquement égalisé entre les enceintes. L’objet peut également s’avérer intéressant pour la dernière enceinte Sonos Move, qui peut être utilisée à l’extérieur et notamment dans un jardin.

Boost, Sonos, 99 euros.