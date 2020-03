Moodwork : une solution connectée pour gérer le bien-être au travail et prévenir le burn-out

Un tiers des personnes en activité seraient dans un état proche du «burn-out» en France. Si les études précises manquent dans ce domaine, le sujet est suffisamment délicat pour que les entreprises le prennent au sérieux en mettant en place des solutions d'accompagnement, à l'instar de Moodwork.

Pensé pour épauler les salariés, ce service connaît actuellement un intérêt croissant dans des PME mais aussi au sein de grandes entreprises du CAC 40 où il est mis en place par les employeurs. En novembre dernier, cette start-up a opéré avec succès une levée de fonds de 2 millions d'euros et se veut désormais accessible à plus de 70.000 salariés à travers l'Hexagone. Un programme élaboré par des chercheurs en sciences comportementales et en psychologie.

Concrètement, les entreprises qui adhèrent à cette solution permettent à leurs salariés d'accéder à une plate-forme en ligne afin d'évaluer leur bien-être. Une centaine de thématiques sont ici abordées, le sujet du mal-être au travail pouvant concerner aussi des problèmes musculo-squelettiques, le stress, voire des problèmes psychologiques plus graves liés à l'épuisement professionnel. «MoodWork entend accompagner individuellement les salariés, il est donc accessible par le biais d'une plate-forme web. Surtout, l'idée est d'accompagner tous les salariés d'une entreprise, sans distinction de métiers», explique Benjamin Brion, cofondateur de Moodwork.

Ce service s'appuie sur un cheminement «Analyse, Action et Accompagnement». Moodwork va donc d'abord se concentrer sur l'analyse du cadre du salarié, afin de comprendre sa situation ou encore comment celui-ci gère son stress et ses émotions, notamment. Puis, la phase «Action» va soumettre aux salariés des programmes de formation, élaborés avec des docteurs en psychologie.

Enfin, un accompagnement est proposé le cas échéant autour d'un échange avec un psychologue du travail. Un dialogue téléphonique ou par visioconférence sera proposé, avec un professionnel de la santé. Jusqu'à quatre échanges seront possibles, afin de bien cerner les besoins de la personne. «Si la situation est grave, le salarié sera alors redirigé vers un professionnel de la santé local», souligne Benjamin Brion.

En 2020, Moodwork ambitionne d'accompagner plus de 150.000 salariés en France, aussi bien dans le secteur privé que public. «Nous souhaitons adapter notre plate-forme à de nouveaux métiers, notamment dans le secteur médical. Enfin, nous visons également à sortir des frontières du pays et notamment nous intéresser à nos voisins Allemands, d'ici à la fin de l'année», conclut Benjamin Brion.