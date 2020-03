On a testé Ori and the Will of the Wisps et son mode «pour les Nuls» et on a adoré

Jeu de plates-formes magnifique et hardcore, Ori revient dans un nouvelle épisode, toujours splendide, mais bien plus accessible disponible dès ce mardi 11 mars sur Xbox One et PC.

C’est une école à part entière qui compte de nombreux adeptes. Celle des jeux vidéo dits «exigeants». Doux euphémisme pour dire que jouer peut vite devenir une épreuve. Ces titres demandent une parfaite maîtrise de la manette, une patience et une dextérité sans faille. Ori and Blind Forest s’inscrivait dans cette tendance et sa suite Ori and the Will of the Wisps (que nous vous présentions déjà il y a quelques semaines) entend bien marcher dans les pas de son illustre aîné.

Pourtant, comme une main tendue aux joueurs pour lesquels la persévérance n’est pas une vertu, les développeurs autrichiens de Moon Studios ont intégré au jeu un véritable mode facile. Le but ? Permettre au plus grand nombre de découvrir cette aventure sans s’arracher les cheveux ou fracasser son pad contre un mur.

Ori flirte-t-il avec le blasphème ? On se souvient que certains joueurs très nuancés avaient crié au scandale à la seule évocation d’un hypothétique mode facile dans le jeu particulièrement hardcore Sekiro Shadows Die Twice paru l’an dernier. Il se murmure d’ailleurs que les créateurs d’Ori auraient été un peu contraints d’ajouter ce mode qui simplifie de facto l’aventure.

On a donc testé Ori and the Will of the Wisps dépouillé de l’appréhension de devoir recommencer et recommencer encore… Là, les points de restaurations sont plus nombreux et les combats sont bien moins âpres. Même contre les boss souvent magnifiques, majestueux et toujours redoutables ! Bien entendu, certains passages de plates-formes demande une vraie adresse. On s’y reprend parfois à plusieurs fois pour réaliser le juste saut. D’autant qu’au fur et à mesure de l’aventure, Ori acquiert de nouveaux pouvoirs : ici un arc grâce auquel il peut activer des mécanismes à distance, là une espèce de dash/ sprint qui lui permet de franchir de plus longues distances, etc. Il faut parfois combiner plusieurs pouvoirs pour traverser des zones entières. Réflexes et dextérité affutés obligatoires !

Reste qu’on a vraiment le sentiment de progresser et de découvrir outre des décors magnifiques, des énigmes de plus en plus retorses. Alors bien sûr, la frange hardcore ne sera peut-être pas cette fois-ci la seule à voir la fin de cette belle aventure placée sous le signe de la 2D. Ori and the Will of the Wisps est une aventure somptueuse et passionnante.

Une jouabilité digne des plus grands Mario ou Rayman Legends.

Les lascars de Moon Studios proposent une fois encore une jouabilité parfaite digne des plus grands Mario ou Rayman Legends. Un prérequis indispensable quand on espère offrir un challenge sur le mode de la plate-forme où certains sauts doivent être réalisés aux millimètres près ou certains enchaînements à la milliseconde près. Une fois encore, Ori fait un sans-faute. Cinq ans après le premier épisode, le plaisir est intact pour les happy fews en quête de challenge qui trouveront un défi à la hauteur de leur talent, en choisissant le juste niveau de difficulté. Quant aux autres, les amateurs de plates-formes, ils pourront découvrir un jeu qui se veut plus accessible sans toutefois devenir une promenade de santé.

Au-delà des vaines polémiques sur la présence d’un véritable mode facile que les réseaux sociaux ne manqueront pas de relayer, Ori and the Will of the Wisps pourrait bien fédérer tous les joueurs. La nouvelle production des Autrichiens développe l’univers d’Ori, son gameplay aussi, bien plus riche, tout en livrant une aventure toujours magnifique bercée par une bande originale magique. Une chose est certaine, vous n’avez plus de bonne raison de ne pas vous y mettre.

Ori and the Will of the Wisps, Microsoft, sur Xbox One et PC.