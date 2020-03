Attention aux faux fact-checking de vraies fake news

Un nouveau type de fausses informations fait son apparition sur les réseaux sociaux : les fausses vérifications de fake news.

Les utilisateurs des réseaux sociaux commencent à se méfier des fausses informations qui circulent, notamment grâce au travail des fact-checkers (vérificateurs de faits). Certains auteurs de fake news en viennent donc aujourd’hui à utiliser une nouvelle stratégie pour diffuser leurs fausses informations : publier un faux fact-checking.

Une fausse capture d’écran du site de vérification américain certifié Snopes.com circule par exemple sur Twitter. L’auteur de ce faux cherche ainsi à crédibiliser sa tentative de désinformation en affirmant, à tort, que le fact-checker certifié avait validé «l’information» sur le démocrate Joe Biden. Le site Snopes.com a donc publié un vrai fact-checking pour dénoncer la supercherie et l’utilisation de sa crédibilité à des fins de désinformation.

Les fact-checkers (vérificateurs de faits) tentent de lutter contre les fausses informations qui circulent sur Internet. Certains réseaux sociaux, notamment Facebook et plus récemment Twitter, avertissent leurs utilisateurs lorsqu’une infox est dénoncée par un service de vérification certifié comme l’AFP Factuel.

Les fact-checkings restent toujours moins vus et partagés que les fake news, mais gênent tout de même leur progression et font prendre conscience au public qu’il faut se méfier de ce qui circule sur Internet et les réseaux sociaux.