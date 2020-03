Utiliser l’attestation de déplacement sur son smartphone n'est plus valable

C'est finalement la version papier (imprimée ou recopiée à la main) et uniquement celle-ci qui prime. Le ministère de l'Intérieur est revenu ce mercredi 18 mars sur son autorisation de montrer son attestation de déplacement sur son smartphone.

Par ailleurs, le ministère précise qu'une application ou une page web dédiée et officielle pourraient voir le jour prochainement afin de procéder ainsi, confirmant une information de RTL. En attendant, il est donc important de noter que le téléchargement de l'attestation et son impression, voire une copie manuscrite, seront reconnues comme valables aux yeux des agents des forces de l'ordre susceptibles de vous contrôler.

Mardi, nous vous indiquions ci-dessous, la marche à suivre au cas où ce type d'attestation était finalement reconnu via les écrans des mobiles et des tablettes.

Pratique lorsque l'on n'a ni papier, ni imprimante. Voici comment faire pour éditer le fichier, directement depuis un ordinateur ou sur son mobile.

Avant toute chose, il convient de télécharger le document officiel ICI puis de l'ouvrir.

SI VOUS PASSEZ DIRECTEMENT SUR VOTRE MOBILE

Il est possible d'éditer le document du gouvernement directement sur les mobiles. Un premier site internet à cet effet a mis en ligne formulaire simple pour l'autoéditer. Il suffit alors de se rendre à cette adresse depuis son smartphone et de remplir les champs, ainsi que la signature avec le doigt. L'outil va alors générer un pdf très simple à télécharger. De son côté, RTL.fr avance qu'une application officielle pourrait être lancée dans les prochains jours par le gouvernement.

Pour ceux qui recherchent un modèle plus propre -côté signature-, il est possible de passer par l'appli Adobe Acrobat Reader par un mobile sous Android ou un iPhone sous iOS. Adobe propose en effet une version gratuite d'Acrobat Reader, disponible via les liens suivant sur Google Play et App Store.

Une fois cette application obtenue, il suffit d'y importer le document pdf de l'attestation téléchargée. Il devient alors possible de l'éditer et même de signer directement via l'écran tactile de son smartphone. A noter que l'opération reste la même en passant par une tablette, l'ajout d'une signature électronique pouvant ici être plus simple.

Si vous passez par un ordinateur

Sous Windows

Si vous possédez un ordinateur sous Windows, il conviendra de l'ouvrir avec le logiciel Adobe Acrobat reader (gratuit), qui permet d'éditer des signatures électroniques. Ainsi, vous pouvez remplir les différents champs. Au moment de l'ajout de la signature, l'onglet Remplir et Signer (à droite et symobilsé par un petit crayon qui signe) permet d'éditer sa signature. Il est possible d'émettre une signature en écrivant simplement son nom de famille et le logiciel va automatiquement transformer le texte en écriture manuscrite. Les plus pointilleux qui voudront signer, peuvent le faire avec leur souris ou le pavé ou l'écran tactile, en passant l'option «Tracer».

Sous MacOS

Si vous possédez un Mac, l'opération est ici plus simple, puisque l'ordinateur proposera nativement la possibilité d'éditer l'attestation télécharger en l'ouvrant avec le logiciel «Aperçu», toujours fourni gratuitement et inclus dans MacOS. Il convient alors de remplir les champs requis.

Lorsque vient la signature électronique, vous devez sélectionner «Outils» dans la barre de tâches, puis «Annoter», puis «Signature». Ce dernier proposera alors de gérer la signature de deux manière, soit via le trackpad ou la souris, soit en prenant une photo avec la webcam d'un bout de papier que vous pouvez signer avec un crayon, ou directement en envoyant la photo avec votre smartphone.

Dans les deux cas, sur Windows ou Mac, il sera ensuite possible d'obtenir un PDF que l'on peut montrer aux autorités, il suffit alors de se transférer le document par mail vers son smartphone ou une tablette.