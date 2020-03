Profiter du confinement pour ranger ses mails : un vrai geste pour la planète

Lire, se recentrer sur soi-même, faire du sport, reprendre une activité artistique... Le confinement obligatoire depuis le 16 mars en France offre, pour les personnes qui n'ont pas d'enfant(s), un panel d'activités possible assez varié. Alors pourquoi ne pas également utiliser ce temps disponible pour faire un petit geste supplémentaire pour la planète ?

Depuis quelques années déjà, les données qui parcourent Internet ont été ciblées comme un potentiel danger écologique. Car si elles semblent totalement virtuelles, elles sont en réalité stockées sur des serveurs bien physiques, qui ont besoin d'électricités pour être alimentés. Or, les mails non lus et stockés dans des boîtes font partie intégrante de cette consommation d'énergie supplémentaire.

Sachant que plus de 200 milliards de mails sont envoyés chaque jour dans le monde, et qu'environ 60% ne sont pas ouverts selon la société Cleanfox, spécialisée dans le nettoyage de boîte mails, le coût écologique devient très vite colossale. D'ailleurs, selon une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) publiée en novembre 2019, les mails envoyés par une entreprise de 100 personnes pèsent 13,6 tonnes de CO2 par an, soit environ 14 vols allers-retours Paris-New-York environ.

Il existe plusieurs outils pour éviter de faire cette tâche fastidieuse manuellement. La première est Cleanfox, citée plus haut, mais également d'autres applications comme Clean Email ou encore Mailstrom. Quelques clics pour continuer d'agir pour l'environnement, même confiné en période d'épidémie.