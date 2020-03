Workplace by Facebook gratuit pendant un an pour les services d'urgence du monde entier

Pour faire face à la pandémie de CoVid-19, Workplace from Facebook annonce offrir aux gouvernements et aux services d'urgence du monde entier un accès gratuit pendant un an à l'une de ses offres les plus poussées de son outil de travail collaboratif : Workplace Advanced.

Dans ce contexte de crise, Workplace souhaite permettre aux gouvernements et aux services qui sont en première ligne dans la lutte contre le CoVid-19 (y compris les ambulances, les coordinateurs et les forces de l'ordre) d’informer, de mettre en relation et de protéger leurs employés en les aidant à partager des informations essentielles en temps réel.

Workplace les aidera également à fournir des mises à jour sur la santé et le bien-être de leurs employés et offrira aux dirigeants la possibilité de communiquer avec leurs équipes par le biais de vidéos en direct, d’annonces, de partage d’informations ou de bots pour recueillir rapidement les réactions des employés.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), par exemple, utilise désormais Workplace pour partager des informations essentielles sur CoVid-19 avec son personnel, organiser des séminaires et créer un forum ouvert pour les questions des employés.