Cinq jeux en ligne pour s’amuser avec ses amis sur mobiles

Alors que les apéros-vidéo ont de plus en plus la cote auprès des confinés, l'usage des jeux en ligne explose aussi sur consoles et PC. Toutefois les possesseurs de samrtphones ne sont pas oubliés et peuvent se tourner vers des jeux sociaux bien connus pour disputer des parties en ligne entre amis.

Uno

C'est un classique des jeux de cartes. Uno existe aussi dans une version en ligne. Il est alors possible de convier ses amis à participer à une partie. Une messagerie interne permet même d'échanger ou de s'envoyer des messages vocaux. Bien sûr, il est toujours possible de criez «UNO !» lorsqu'un joueur est sur le point de gagner.

Uno, sur iOS et Android.

Les loups-garous en ligne

Autre incontournable des parties entre amis, Les Loups-Garous viennent aussi dévorer les villageois même par le biais des écrans de nos smartphones et tablettes. L'appli Les Loups-Garous en Ligne a connu un véritable bond du côté des téléchargements depuis le début du confinement.

Disponible sur iOS et Android, ce jeu offre la possibilité de participer à une partie avec de parfaits inconnus. Toutefois, un joueur peut décider d'héberger une partie et d'y inviter ses amis. Il faut alors récupérer leurs pseudos avant de procéder aux invitations. Attention, les parties gratuites sont limitées à six joueurs, pour aller au-delà le jeu proposera de passer à la version VIP, payante (1,09 euros pour 30 jours).

Les Loups-Garous en ligne, sur iOS et Android.

Call of Duty : Mobile

Pour celles et ceux à la recherche d'une expérience plus musclée, leur regard peut se tourner vers Call of Duty : Mobile. Une déclinaison de la célèbre franchise d'Activision. Le jeu permet notamment de former une escouade avec ses amis afin de participer à un battle royale à la Fortnite, réunissant plus de 100 joueurs. Impressionnant graphiquement, ce Call of Duty : Mobile (gratuit) offre une ambiance militaire tonitruante.

Call of Duty : Mobile, sur iOS et Android.

Cluedo



Un manoir, une sombre nuit, des invités... et un meurtre. Le décor est planté avec Cluedo. Qui du colonel Moutarde, Mlle Rose, Mme Pervenche, Dr Orchidée, Pr Violet ou du révérend Olive est l'auteur de ce terrible crime, avec quelle arme a-t-il(elle) commis son méfait et dans quelle pièce ? Un classique de chez Hasbro, qui se retrouve lui aussi dans sa version en ligne, à l'instar du célèbre Monopoly. Là encore, il est possible de lancer une partie en privée pour y inviter ses amis à enquêter.

Cluedo, sur iOS et Android, 4,49 euros.

SKribbl

Les amateurs de Pictionary et de Dessiner c'est gagné connaissent déjà les règles. Skribbl, quant à lui, propose de jouer au même concept gratuitement et en ligne, depuis n'importe quel ordinateur ou smartphone, puisque le jeu ne passe pas par une application mais par un navigateur. Il suffit de se rendre sur skribbl.io pour créer sa partie privée en invitant jusqu'à 12 amis. Chaque joueur devra alors faire deviner à tour de rôle un mot en le dessinant du bout du doigt.

Skribbl, via un navigateur web du smartphone ou d'un ordinateur.