37% des Français savent que leur mobile est un nid à microbes… mais ne le nettoient pas

Près de deux Français sur cinq (37 %) ne nettoient jamais leurs smartphones, alors qu'ils ont conscience que ce sont de véritables nids à bactéries et des appareils suscpetibles d'être porteurs de virus.

Une étude Ipsos pour SFAM, publiée ce mardi 24 mars, souligne que de nombreuses personnes ne prennent toujours pas soin de nettoyer et désinfecter les mobiles que l'on prend en main plusieurs centaines de fois par jour. Surtout, plus d'un sondé sur dix (13 %) confie ne s'être jamais posé la question, alors que l'épidémie liée au Coronavirus fait rage.

Le document rappelle que 45 % des Français passent chaque jour entre deux et six heures devant l'écran de leur smartphone. Près de la moitié (45 %) des personnes interrogées déclare toutefois faire le nécessaire pour nettoyer son terminal. Ils sont ainsi 42 % à utiliser principalement un mouchoir avec du gel hydroalcoolique, 21 % emploient du lave-vitre, 8 % misent sur des détergents ménagers (javel...), 6 % utilisent une éponge et de l'eau, tandis que 4 % ajoutent du liquide vaisselle, précise l'étude.

Attention aux produits employés

Rappelons toutefois que tous les produits ne sont pas efficaces pour nettoyer et désinfecter son smartphone. Certains peuvent même les endommager. N'utilisez jamais d'alcool ou de solutions désinfectantes sur les écrans, au risque d'en détériorer le revêtement. Ces produits peuvent être toutefois utilisés sur la coque et les boutons physiques posés sur les tranches de l'appareils. Pour nettoyer l'écran, un chiffon doux (comme pour les lunettes), avec un peu d'eau savonneuse est à privilégier. Un geste qu'il convient de répéter régulièrement, au même titre que se laver les mains.