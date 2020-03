Confinement : Vers une nouvelle attestation de déplacement ?

Au lendemain des annonces du premier ministre Edouard Philippe au JT de TF1, les mesures liées au confinement devraient s'avérer plus précises et plus restrictives. Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire pourrait être mise en ligne.

Toutefois, le gouvernement n'a pas encore communiqué sur ce point et se contente de rappeler les dernières obligations à respecter dans un nouveau décret publié ce mardi 24 mars.

En vertu de ce document, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit durant le confinement. Des exceptions sont prévues dans les cas suivants. Quiconque prétend bénéficier d'une de ces exemptions doit se munir d'une attestation :

- Les trajets domicile-travail et déplacements professionnels ne pouvant être différés. Une nouvelle attestation nommée Justificatif de déplacement professionnel doit impérativement être présentée. Et celle-ci prime sur les attestations individuelles.

- Les déplacements pour effectuer les achats de première nécessité ou nécessaires à l'activité professionnelle.

- Les déplacements pour motifs de santé qui ne peuvent être différés.

- Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et pour la garde d'enfants.

- L'exercice d'une activité physique individuelle, dans la limite d'une heure par jour et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile.

- Les promenades entre personnes vivant au même domicile ou pour les besoins des animaux de compagnie, également limitées à une heure par jour et dans un rayon d'un kilomètre.

- Les déplacements pour répondre à une convocation de la police, de la gendarmerie, de la justice, ou pour participer à des «missions d'intérêt général» à la demande de l'administration.