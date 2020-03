Confinement : Facebook et Instagram lancent #ensemblesolidaires pour faciliter l’entraide citoyenne

Après avoir lancé le hashtag #EnsembleàlaMaison, Facebook et Instagram poussent le civisme des Français à travers une nouvelle action réunie sous la bannière #EnsembleSolidaires.

Les deux réseaux sociaux du groupe de Mark Zuckerberg entendent «faciliter l'entraide et la solidarité» face au confinement. Facebook annonce avoir ainsi recensé plus de 1.000 groupes de soutien à travers toute la France, réunissant à eux seuls 500.000 membres.

Concrètement, tous les jours à 12h, la page officielle de Facebook France sera remise à jour et visera à promouvoir toutes les actions citoyennes qui seront recensées à travers l'Hexagone. Ce mercredi 25 mars, l'initiative met ainsi en avant les logements solidaires qui entendent mettre en relation les propriétaires dont les logements sont inoccupés et les personnels soignants. L'idée est de permettre à ces derniers de loger à proximité de leur lieu de travail et de leur éviter de rentrer dans leurs foyers en risquant de contaminer leur famille, notamment.

D'autres initiatives solidaires sont également mises en avant sur Facebook et Instagram, à l'instar de paniers repas apportés par des volontaires aux personnes isolées, ou encore d'envoyer des lettres aux résidents d'Ephad.