Les 5 jeux vidéo «feel good» pour supporter le confinement sans stress

C'est sans doute le loisir du moment pour occuper les familles et les personnes seules qui souhaitent se changer les idées et oublier le coronavirus pour un temps.

Pour preuve, les recherches liées au gaming ont explosé de 286 % entre ces quatre derniers jours et les quatre premiers de mars, rapporte Le Dénicheur. «Toutes catégories confondues sur les marchés, les jeux vidéo se démarquent très largement, sans que les prix en soient toutefois très impactés (+2 % de hausse en moyenne)», souligne Romain Gavache, directeur France du site.

Et c'est d'ailleurs Animal Crossing : New Horizons qui remporte la palme, puisque le nouveau jeu de Nintendo, lancé le 20 mars dernier, représente déjà un tiers des recherches menées par les internautes autour d'un jeu Switch. Une preuve supplémentaire que les Français cherchent à se changer les idées avec un titre joyeux et colorés dans un monde en plein confinement. Voici donc les titres du moment pour voir la vie du bon côté.

Animal Crossing : New Horizons

Prenez une île déserte, des petits personnages mignons avec lesquels interagir et ajoutez y votre personnalité par le biais d'un avatar. Voici le concept d'Animal Crossing : New Horizons, un titre parfaitement approprié aux confinés propriétaires de Switch. Le nouveau jeu de Nintendo invite en effet à donner vie à petit monde joyeux, sans arme, ni haine, ni violence.

Un îlot de paix qui ne sera toutefois pas de tout repos, puisqu'il faudra bien vite s'occuper du jardinage, aider le musée d'histoire naturelle à recenser les espèces animales locales, construire des maison, pêcher ou encore se muer en paléonthologue pour voir prospérer son monde. Et pour les clostrophobes, Animal Crossing propose de s'évader via un mode en ligne qui permet d'accéder aux îles de ses vrais amis. De quoi entamer la discussion via le chat local, jouer à cache-cache ou partager un café. Un pur moment de bonheur qui pourra vous accompagner des semaines durant.

Animal Crossing : New Horizons, Nintendo, sur Switch.

Spyder

Pour les personnes qui possèdent un iPhone, un iPad, un Mac ou une Apple TV, il suffit de s'abonner au service Apple Arcade pour découvrir une foultitude de jeux familiaux. Parmi la centaine de titres proposés, le tout récent Spyder se démarque par la grande qualité de sa réalisation et de son ambiance sixties. Le joueur est ici invité à incarner un petit espion robotisé en forme d'araignée. L'Agent 8 est envoyé là où 007 ne peut pas passer. Discret et bourré de gadgets en tous genres, l'Agent 8 va devoir sauver la planète des plans machiavéliques mis au point par les services secrets de nations hostiles. Le studio Sumo Digital, (déjà derrière Team Sonic Racing ou Little Big Planet 3) donne ici le meilleur de lui-même pour un jeu de réflexion malin et attachant.

Spyder, Apple, sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Ori And The Will of the Wisps

Exclusivité Xbox One et PC, Ori and the Will of the Wisps dispose certes d'une atmosphère sombre, mais son ambiance souvent comparée à un conte d'Hayao Miyazaki créé un attachement quasi immédiat.

Connu pour son incroyable difficulté, ce second opus des aventures d'Ori, petite créature ayant pour but de sauver la nature, propose un mode facile qui se savoure sans trop d'inquiétude, mais qui ne terni en rien l'idée de comprendre cette fable, portée à tout instant par la poésie de sa narration et de sa direction artisitque en 2D, digne d'un tableau.

Ori and the Will of the Wisps, Microsoft, sur Xbox One et PC.

Dreams

Du côté de la PS4, les gamers à la recherche d'un jeu capable de les transporter loin de chez eux peuvent miser sur Dreams. Un jeu conceptuel puisqu'il propose ni plus ni moins que de créer son propre monde en 3D, le tout servi par des outils de créations simples d'usage. Tel un Léonard de Vinci des temps modernes, vous allez pouvoir vous saisir d'outils numériques pour modeler l'univers de vos rêves, sculpter les dimensions à votre guise et donner vie à des personnages onoriques. Véritable Ovni, Dreams a surtout le mérite de rendre chacun de nos rêves accessibles.

Dreams, Sony, sur PS4.

Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima



Puisqu'il convient de ne pas perdre la boule pendant le confinement, autant entretenir son cerveau. S'il n'est pas à proprement parlé un jeu «feel good», Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Switch a tout de même pour vertu de flatter notre ego. Du calcul mental à la reconnaissance de mots, en passant par des exercices de mémoire, ce jeu présente l'avantage de faire travailler nos méninges tout en s'amusant. Un bon moyen de calculer l'âge de notre cerveau et de tenter de le rajeunir tout au long de ces jours passés sagement à la maison.

Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima, Nintendo, sur Switch.