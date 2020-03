Un masque de protection imprimable en 3D, solution à la pénurie ?

Alors que nombreux sont les pays à souffrir d'une pénurie de masques de protection, des solutions de remplacements commencent à être imaginées. Dernière en date : des masques imprimables en 3D.

Une entreprise spécialisée dans ce domaine, Copper3D, a mis en accès libre un fichier permettant d'imprimer des modèles «N95». Homologués par l'OMS, ils permettent en temps normal de filtrer 95% des particules de l'air. Cependant ces versions «maisons» seront nécessairement un peu moins efficaces, car elles nécessitent un morceau de masque classique ou un tampon de démaquillage en coton en guise de filtre. Les créateurs estiment d'ailleurs qu'il est préférable d'attendre quelques jours avant d'en imprimer, car ils sont sur le point d'en publier une deuxième version, plus complète.

Reste toutefois qu'ils seront plus efficaces que les masques jetables, sans compter ceux fabriqués avec du textile classique, ce que l'OMS déconseille. Autre avantage, ce «N95» 3D et en plus lavable et réutilisable.

Si tout le monde n'a pas la chance d'avoir une imprimante 3D chez soi, l'objectif affiché de cette mise en ligne gratuite des plans est que les fablabs, les entreprises, ou n'importe quel propriétaire puisse en fabriquer chez lui pour les redistribuer par la suite. Il ne faut cependant pas s'attendre à un rythme industriel, car il faut compter 2 heures pour permettre l'impression complète de l'un d'entre eux. Si cette solution ne résoudera pas la pénurie à elle seule, c'est une solution parmi d'autres pour l'atténuer.