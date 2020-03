Confinement : les sites de rencontre voient leurs audiences chuter, les utilisateurs s’adaptent

Dur, dur de séduire lorsqu'on ne peut pas se rencontrer. Les célibataires confinés tentent donc de rebondir, pour faire de mauvaise fortune, bon cœur. Mais leurs audiences s'effrondrent, selon une nouvelle étude.

Si Tinder, Happn, Once, Meetic... voient leurs membres adapter leur comportement face au confinement, le site Stat-rencontres a opéré un audit des 118 sites de rencontres recensés en France et qui rassemblent à eux seuls 2,64 millions de célibataires habituellement réguliers. Sur ce total, le confinement a donc poussé plus de 1,1 million de membres à s'en désintéresser.

Les sites consultés depuis un ordinateur voient leur audience chuter de 45 %, tandis que les applications jouant sur la géolocalisation observent une lourde baisse de 65 %. Enfin, les sites pensés pour organiser des sorties entre célibataires sont quant à eux fortement impactés, avec une chute de fréquentation de 70 %. Il est à noter que les trois quarts des seniors -souvent très présents sur les sites de rencontres-, «désertes massivement» l'ensemble de ces services.

Selon un autre sondage publié la semaine dernière par Happn : «43% de ses utilisateurs déclarent avoir changé leurs habitudes de dating».

Ainsi, la séduction passe désormais logiquement davantage par l'entremise de discussions, afin de prendre le temps de se connaître. Sept utilisateurs sur dix confient passer plus de temps sur les messageries instantanées de l'application.

Des appels vidéos comme premier rendez-vous

Parallèlement, les célibataires adaptent également leur premier rendez-vous. Selon cette étude, 54 % des membres d'Happn disent envisager d'organiser leur premier rendez-vous via une conversation vidéo (Facetime, Skype...).

De leur côté, les membres témoignent de méthodes similaires sur les plates-formes concurrentes. Toutes mettent également en garde -sur leur interface- de la situation de confinement et de l'intérêt de rester chez soi. Avant que le gouvernement ne prennent de telles mesures, Tinder et Meetic avaient également prévenu leurs membres qu'il restait préférable d'éviter les rencontres physiques avec des inconnus étant donné la situation actuelle. Enfin, Once vient d'annoncer qu'il allait ouvrir la semaine prochaine une option live-vidéo directement dans son interface, afin de répondre à cette nouvelle exigence.