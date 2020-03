Huawei P40 Pro : tout l'héritage du monde de la photo ?

Après une année 2019 en demi-teinte en Europe et aux Etats-Unis, Huawei entend faire de 2020 l'année de la reconquête. Le géant de l'électronique chinois vient de dévoiler ce jeudi 26 mars, ses nouveaux smartphones premium dans la série P40.

Huawei a donc décliné sa gamme autour de trois modèles : les P40, P40 Pro et P40 Pro+. Parmi eux, nous avons pu nous familiariser en avant-première avec le P40 Pro, un terminal qui entend principalement prouver le savoir-faire de la marque en matière de photographie. Tandis qu'Emui 10.1 s'affranchit toujours un peu plus d'Android.

Nous remettrons cet article à jour dès que les prix et date de commercialisation seront précisés pour l'Europe et la France.

Côté design, Huawei livre ici un smartphone dont l'allure n'est pas sans rappeler le Samsung Galaxy S20, son principal concurrent actuel. L'écran à bords incurvés étire encore sa surface pour offrir un affichage XXL de 6,58 pouces. En main, l'image s'avère flatteuse et offre un bel effet «waouh» dès le premier allumage du mobile. Il est à noter que le P40 Pro+ adopte la même dalle, toutefois le P40 classique arbore un écran plus petit de 6,1 pouces mais n'adopte pas de bords incurvés. La face avant du mobile hérite également d'un point design notable : l'adoption d'une double caméra «poinçonné» dans l'écran.

Parallèlement, la reconnaissance faciale et le capteur d'empreintes -situé sous l'écran- (adoptés avec le P30) sont toujours présents. Sur ce point, Huawei assure que le capteur est 30 % plus rapide que celui du P30 Pro.

Pour cette nouvelle génération de modèles P, le constructeur a également repensé le dos de l'appareil, avec une finition particulièrement réussie de ce point de vue. Le P40 Pro arbore ainsi un dos en verre poli dont le toucher donne la sensation de carresser une peau de pêche. A l'usage celui-ci s'avère très doux sans glisser pour autant des mains et élément plus notable encore, le dos ne garde pas trace d'empreintes comme c'est le cas avec les mobiles dont la matière est glossy. Le rendu est ainsi comparable avec celui de l'iPhone 11 Pro d'Apple. Enfin, le P40 Pro se distingue également de son aîné par son bloc photo rectangulaire, dont l'incrustation dans le châssis reste exemplaire.

Un surdoué de la photo ?

C'est d'ailleurs dans ce petit rectangle de 4,5 cm x 2,5cm que se cache les véritables nouveautés en matière de photographie, mises en avant par Huawei. Trois capteurs, plus un quartrième accueillant le ToF (Time of Flight) mesurant la distance entre les sujets, sont ici proposés. Le capteur principal tire au maximum parti d'un capteur impressionnant de 1/1.28 pouces, soit l'un des plus gros utilisés sur le marché du mobile pour des clichés à 50 Mpixels.

Un petit essai "confiné" avec le nouveau #HuaweiP40Pro, depuis le grand angle jusqu'au zoom hybride 10x. On apprécie le système de stabilisation. Nos premières impressions à retrouver ici https://t.co/Jfrjd2S4jw pic.twitter.com/c1h4m0yFKa — Nicolas Cailleaud (@nicokayo) March 26, 2020

A ce titre, Huawei promet là encore d'avoir amélioré le rendu des photos de nuit, grâce à son Super Night Mode. L'ajout de sabilisateur mécanique et numérique apporte à ce titre un bel effort pour des photos noctunes moins floues à main levée. Un atout qui porte également la partie zoom de l'appareil qui se défend encore mieux que le P30 Pro de 2019. Si le zoom optique 3x est de la partie, ainsi qu'un ultra grand angle, il est toujours possible de capturer des éléments avec un hybride 5x et jusqu'à 10x, avec un rendu particulièrement net... si la photo est prise de jour ou sous des conditions de luminosité optimales. En basse lumière, nous vous conseillons de rester sous les photos normales du 1x, l'usage de photos 50 Mpixels permettant de zoomer dedans et de recadrer a postriori. Le tout offre encore une fois une panoplie complète pour les amateurs de photos, toujours avec l'idée d'être épaulé par une IA plus poussée en matière de reconnaissance de scènes.

Emui 10.1 et de nouveaux services

C'est le sujet qui intrigue aussi les internautes. Sans Android, Huawei met en avant son propre système maison ainsi que de... nouveaux services musicaux et vidéo. Le chinois affiche ainsi un Emui 10.1 promis comme plus complet, ainsi qu'une AppGallery disposant de toujours plus d'applis tierces. En outre, le constructeur adopte une stratégie proche d'Apple et de Google en lançant ses propres services de musique et de vidéo en streaming. Huawei Music promet ainsi d'accéder à 50 millions de morceaux pour 9,99 euros par mois et offre d'ailleurs trois mois d'essais gratuits pour tous les possesseurs actuels d'un smartphone de la marque. Enfin, Huawei Vidéo doit permettre d'accéder à des films et séries en ligne. L'étendue de ces nouvelles offres doit être détaillé bientôt.

Dans l'attente d'un test plus poussé de ce P40 Pro, Huawei propose un mobile qui s'affiche d'emblée comme un concurrent redoutable pour Samsung et Apple, avec encore de réels efforts apportés à la partie photo.