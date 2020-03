Réalité virtuelle : Comment vit-on confiné dans une cellule de prison ?

A l'heure où plusieurs centaines de millions d'individus vivent un confinement plus ou moins agréable selon les situations, The Guardian met en avant une expérience en réalité virtuelle singulière.

Baptisée 6x9, celle-ci invite à prendre la place d'un détenu dans une cellule de 9 mètres par 6, la même que celle réservée aux personnes placées à l'isolement au Etats-Unis. Surtout, 6x9 entend répondre de manière complète à la question : comment vit-on la détention au quotidien, enfermé 23 heures sur 24 durant plusieurs mois ? Le média britannique avait lancé cette expérience en 2016.

Pour les anglophones, sept anciens détenus américains (six hommes et une femme) témoignent également de leur mise à l'isolement en ne pouvant souvent rien faire d'autre que réfléchir. Disponible sur smartphones Android et iOS, cette expérience est à découvrir par le biais de l'application The Guardian VR, qui tente ici de nouvelles expériences immersives en matière de journalisme.

La réalité virtuelle permet de prendre conscience, grâce à une reconstitution à taille humaine, de l'espace accordé à un détenu dans une cellule d'isolement. Alors que le confinement pose de nombreuses questions aux Français contraints de restés chez eux, cette expérience (qui revient sur le devant de la scène par le biais des réseaux sociaux) permet en quelque sorte de relativiser notre sort.