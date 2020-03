Snapchat se met à l’heure du confinement avec les conseils d'Allô Docteurs

Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes sont à l'écoute des snapchatteurs. Le célèbre réseau social endosse un rôle pédagogique à l'attention de son audience importante auprès des adolescents et des jeunes adultes.

Snapchat lance ainsi des interventions Allô docteurs, avec les présentateurs de la célèbre émission télévisée.

Une nouvelle chaîne portant le même nom est donc disponible directement sur l'application. Celle-ci invite les utilisateurs à poser leurs questions. Les réponses seront apportées via des vidéos pédagogiques.

Le réseau @Snapchat se met à l'heure du confinement, avec des programmes dédiés avec «Allô Docteurs», pour répondre aux questions des snapchatteurs. pic.twitter.com/WOcnJg5APr — Nicolas Cailleaud (@nicokayo) March 27, 2020

Parallèlement, le réseau social se met plus largement à l'heure du confinement et multiplie les initiatives. Un jeu en réalité augmentée de questions «Vrai ou Faux» informe ainsi les snapchatteurs sur différents sujets et idées reçues autour de l'épidémie et des bons gestes à adopter face au virus. Avec un mot d'ordre : Rester chez soi. Enfin, un Lens permet de signaler à ses amis qu'ils sont bien à leur domicile.