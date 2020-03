Boosté à l’IA, Office 365 devient Microsoft 365 et veut révolutionner la bureautique

C'est une mise à jour majeure et surtout une révolution pour les 38 millions d'utilisateurs d'Office 365. La célèbre suite bureautique devient Microsoft 365, s'offre un système d'abonnement mensuel et connaît de nouvelles fonctionnalités apportées par l'intelligence artificielle.

Dévoilées ce lundi 30 mars, ces annonces concernent l'ensemble des logiciels proposés par la firme de Redmond sous office 365 (Word, Power Point et Excel), mais aussi le navigateur Edge, la messagerie Outlook ainsi que Teams.

Des abonnements mensuels

Premier élément avancé, l'ensemble Office 365 deviendra le 21 avril prochain Microsoft 365. Avec une offre désormais accessible via un abonnement mensuel à 6,99 euros pour une personne ou à 9,99 euros pour la version famille pour comprendre jusqu'à six comptes. Il reste possible d'y accéder à l'année pour 69 euros et 99 euros pour l'abonnement familial, avec deux mois offerts dans ce cas.

Pour les personnes possédant déjà une licence Office 365, la migration se fera sans nécessité de resouscrire à l'offre. Microsoft précise ainsi qu'une mise à jour dans les prochains mois sera déployée.

Word, Power Point et Excel à l'ère de l'IA

Les nouveautés les plus intéressantes se situent autour des trois applications bien connues du grand public : Word, Power Point et Excel. Microsoft a ainsi nourri chaque interface à l'intelligence artificielle, après plusieurs années de deep learning (apprentissage profond) dans ses centres de recherche. Ainsi, sous Word, les fonctions liées à l'IA se découvrent via un bouton «Editeur». Si celui-ci se propose de corriger les fautes d'orthographe, il va surtout plus loin en étant capable de suggérer de mettre un mot à la place d'un autre afin de dynamiser une phrase ou de la rendre plus claire, le tout pour «dynamiser son style», affirme Microsoft.

L'outil est même désormais capable de corriger des fautes de grammaire. Une option «réécriture» permettra également de suggérer des tournures de phrase afin de mieux s'exprimer. Les nouvelles fonctionnalités «éditeur» seront disponibles en 20 langues, dont le français explique-t-on chez Microsoft. Il est à noter que cette fonction sera accessible également sous Outlook, ainsi que sous forme d'application pour Edge et même Google Chrome.

Bien connu des cadres accros aux réunions professionnels, Power Point lui aussi connaît une mutation en devenant un véritable coach. L'IA va être par exemple capable d'écouter votre discours et de vous suggérer certaines intonations quand c'est nécessaire afin de briser la monotonie d'un sujet parfois trop sérieux. Ce coach virtuel sera même capable de suggérer des phrases plus percutantes ou mieux appropriées à un format oral. Parallèlement, l'outil s'enrichit de nouveaux graphiques, tableaux et fonds afin d'offrir des styles de présentations plus variés et dynamiques.

De son côté, Excel profite aussi de nouvelles fonctionnalités, à l'instar de «Money», qui permet de rattacher plusieurs comptes bancaires personnels et professionnels, afin d'avoir un point de vue général sur l'état de ses finances. Le tout reste sécurisé, précise Microsoft. Là encore, Excel va apprendre de vos dépenses et se permettra de suggérer certaines idées afin de faire des économies si besoin est. Toutefois cette fonctionnalité sera uniquement disponible aux Etats-Unis dans un premier temps.

Skype et Teams repensés

Autre point important de la présentation de Microsoft, surtout en ces temps de confinement général, les applications Skype et Teams entendent offrir de nouvelles fonctionnalités pour les vidéo conférences et les réunions familiales à distance. Selon Microsoft, Skype fédère aujourd'hui plus de 40 millions d'utilisateurs quotidiens à travers le monde, tandis que Teams a été adopté par 44 millions de personnes. Les deux outils devraient prochainement profiter d'une mise à jour permettant de faciliter l'envoi de photos et de fichiers, notamment entre particuliers.

Enfin le navigateur internet Edge voit lui aussi quelques changement intéressants, à commencer par un système de contrôle des mots de passe. Le «Password Monitor» interviendra pour vous indiquer si votre mot de passe est déjà connu par les utilisateurs du Dark Web et serait donc susceptible d'être compromis ou trop faible.