Lexilight : une lampe pour aider les enfants dyslexiques à lire pendant le confinement

Une lampe spéciale, baptisée Lexilight, est actuellement disponible en prêt gratuit pour aider les enfants atteints de dyslexie à lire et à poursuivre leurs leçons durant le confinement.

La société française Lexilife met ainsi à disposition (et sans engagement) cette lampe pour les familles concernées en remplissant ce formulaire. Celle-ci se charge de faire livrer l'objet directement à leur domicile.

Afin de mieux comprendre comment fonctionne cet objet high-tech, Lexilife rappelle les bases de ce trouble. Car contrairement à un lecteur normal dont le cerveau va percevoir les mots grâce à un œil dominant qui envoie une seule information au cerveau, une personne atteinte de dyslexie va lire avec deux yeux dominants. Problème, ceux-ci vont alors envoyer deux informations différentes au cerveau, avec pour résultat de lui faire mal interpréter les mots.

L'idée de la Lexilight est ici d'apporter un nouvel éclairage sur les pages à lire, de sorte que celui-ci oblige la vue d'un dyslexique à n'utiliser qu'un seul œil dominant. La lampe émet donc une lumière pulsée. La fréquence des ondes peut être réglée, via une molette, par l'utilisateur afin qu'elle corresponde à sa vue. «Cette technologie a fait l'objet d'essais cliniques et a prouvé son efficacité dans 90 % des personnes suivies», précise son constructeur, qui était présent au CES de Las Vegas début janvier afin d'en faire la démonstration.

Une lampe adaptée aussi aux écrans

Et si cette lampe peut être utilisée pour éclairer des livres et des documents classiques, celle-ci n'en n'oublie pas non plus le temps que l'on passe quotidiennement sur nos écrans. La lexilight pivote et peut être orientée à la verticale pour éclairer notamment un écran d'ordinateur, mais aussi un smartphone ou une tablette.

Fabriquée à Saint-Malo en Bretagne, la lampe Lexilight est normalement commercialisée au prix de 549 euros. Garantie dix ans, elle est proposée avec une période d'essai d'un mois gratuit. On estime que 7 millions de Français seraient atteints de ce trouble de la lecture.