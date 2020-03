McFly et Carlito lancent un grand live caritatif avec Squeezie, Pierre Niney, Edouard Baer...

La bonne action du jour. Les vidéastes McFly et Carlito organisent ce jeudi 2 avril un grand live caritatif pour récolter des dons à destination des hôpitaux de France.

Forts de leurs 5,4 millions d'abonnés sur Youtube, et habitués de ces directs sur Internet, les deux trentenaires ont fait appel à une dizaine d'influenceurs, acteurs ou encore humoristes pour organiser une grande émission. Ces derniers se succèderont pendant toute la journée sur la chaîne du duo, de 9h à 20H.

Parmi les invités, l'on compte déjà Big Flo et Oli, Pomme, Pierre Niney, Squeezie, Ornella Fleury, Edouard Baer, Roméo Elvis, Gad Elmaleh... Un casting des plus variés, qui devrait continuer de s'agrandir si l'on en croit les déclarations de McFly et Carlito sur les réseaux sociaux. Si le programme exact n'est pas encore connu, l'on peut forcément s'attendre à beaucoup d'humour, peut-être des jeux vidéo, voire des concepts qui ont fait leur renommée comme «Mario Kart Bleu».

Ce n'est pas la première fois que la communauté des YouTubeurs et streamers se met en action pour des oeuvres caritatives. En France, l'on peut par exemple citer la Z Event qui a récolté 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur, ou encore le Téléthon Gaming en marge du Téléthon «classique».