Vidéo : Deux joueurs d’esport confinés dans leur centre d’entraînement

C’est un choix délibéré. Et plutôt orignal. Au lieu de rester au plus près de leur famille pendant la période de confinement, décrétée en raison de la pandémie de coronavirus, deux joueurs de la Team esport française MCES ont décidé de s'isoler dans leur centre d’entraînement.

Depuis maintenant deux semaines, Florian (joueur professionnel Fifa) et Amir (joueur professionnel Fortnite) vivent en vase clos entre les murs du Training Center de Marseille. Pour l’occasion, les locaux ont été spécialement aménagés avec matelas, effets personnels et nourriture. «De la nourriture saine, s’amuse Florian, aussi connu sous le pseudo de «RayZiaah». Et on fait les courses (dans un magasin situé à seulement quelques mètres) une fois par semaine pour éviter le nombre de sorties».

Si cette décision de ne pas rester à leur domicile peut paraître surprenante, elle a été dictée par la volonté de continuer à s’entrainer dans des conditions optimales et surtout avec le matériel adéquate. «Dans mon appartement, je n’avais pas tout le matériel nécessaire pour jouer et m’entraîner», explique Florian, qui est également dans l'attente de la reprise des compétitions.

En restant dans leur centre d’entraînement, ils peuvent aussi continuer à profiter des conseils et du soutien moral de leur manager général Romain Serra, également sur place, mais aussi entretenir un lien social. «Cela permet de ne pas rester isolé tout seul», argumente «RayZiaah», qui n'avait encore jamais vécu en cohabitation.

Et du esport au sport, il n’y a qu’un pas qu’ils accomplissement régulièrement. Car à proximité, ils bénéficient d’un complexe sportif riche en équipements pour s’entretenir et se changer les idées. «Je me fais pas mal de séances, assure Florian. Que ce soit du foot, du renforcement musculaire, du badminton ou du basket.» Un programme proche d’un sportif de haut niveau.